Камбин Украины назначил временного главу Госэкоинспекции

Временным руководителем инспекции будет первый заместитель главы ведомства Дмитрий Заруба.

Заруба родился в 1975 году, с 2010 года работает в государственных органах, в частности занимал руководящие должности в Государственной службе туризма и курортов, в Национальном музее народной архитектуры и быта Украины, в коммунальном объединении "Киевзеленстрой", сообщил сайт инспекции.

Первым замом главы Госэкоинспекции Заруба был назначен 17 февраля 2021 года.