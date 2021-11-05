Камбин Украины назначил временного главу Госэкоинспекции

Временным руководителем инспекции будет первый заместитель главы ведомства Дмитрий Заруба.
Заруба родился в 1975 году, с 2010 года работает в государственных органах, в частности занимал руководящие должности в Государственной службе туризма и курортов, в Национальном музее народной архитектуры и быта Украины, в коммунальном объединении "Киевзеленстрой", сообщил сайт инспекции.
Первым замом главы Госэкоинспекции Заруба был назначен 17 февраля 2021 года.
3 ноября Кабмин уволил Андрея Малеваного с должности главы Госэкоинспекции, а также его зама Виктора Канцурака.
В конце 2019 года Малеваный подавал декларацию как кандидат на пост главы Госэкоинспекции. Назначили руководителем ведомства Малеваного 20 мая 2020 года.
Уволенный 3 ноября министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Роман Абрамовский заявлял в октябре, что ранее неоднократно предлагали Малеваному уволиться, но тот отказывался.