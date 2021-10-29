ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Абрамовский заявил, что хотел бы уволить главу Госэкоинспекции, но не может

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Абрамовский говорит, что у него была возможность уволить главу инспекции, но не было причин
Абрамовский говорит, что у него была возможность уволить главу инспекции, но не было причин
Фото: mepr.gov.ua

Главе Государственной экологической инспекции Украины Андрею Малеваному неоднократно предлагали уволиться, но он отказывался. Об этом министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Роман Абрамовский сообщил изданию Green Deal в интервью, которое было опубликовано 29 октября.

"Государственная экологическая инспекция – центральный орган исполнительной власти. Все проблемы, которые там есть, – я четко отдаю себе отчет, в том числе коррупционную составляющую. Не раз я предлагал руководителю Госэкоинспекции Андрею Малеваному написать заявление об отставке, но он этого не захотел делать. Заставлять его я не имею права", – сказал он.

Министр отметил, что главу инспекции назначает Кабинет Министров, но по его мнению, "должны быть формальные основания для того, чтобы уволить руководителя".

"Это может быть дисциплинарное производство по каким-либо имеющимся фактам или, возможно, решение по отрицательному заключению ежегодного оценивания эффективности работы или коррупционной деятельности. В любом случае преступную деятельность должен доказать суд", – объяснил Абрамовский.

По его словам, возглавив министерство в июне 2020 года, он не видел оснований для увольнения Малеваного, хотя и мог это сделать.

"В течение первых трех месяцев моего пребывания в должности я действительно мог уволить председателя Госэкоинспекции даже без объяснения причин – тогда действовала соответствующая статья №87-1 в законе "О государственной службе", которую уже отменили. Согласно ей, новый руководитель в течение трех месяцев своей работы мог уволить кого угодно и без объяснения причин. Но за эти три месяца у меня не было формальных оснований, чтобы его уволить", – сказал министр.

Он утверждает, что основания для увольнения Малеваного появились позже.

Контекст:

Малеваный еще в конце 2019 года подавал декларацию как кандидат на пост главы Госэкоинспекции.

Назначили руководителем ведомства Малеваного 20 мая 2020 года.

Верховная Рада назначила Абрамовского главой новосозданного Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов 19 июня 2020 года.

О возможной отставке Абрамовского 19 октября 2021 года сообщила нардеп от "Слуги народа" Евгения Кравчук. По ее словам, 15 октября 2021 года СНБО дал "достаточно негативную оценку деятельности Министерства экологии". Абрамовский в тот же день сообщил, что подал в отставку. По словам главы парламентской фракции "Слуга народа" Давида Арахамии, министр написал заявление по собственному желанию.

Теги: коррупция, экология, отставка, увольнение, Госэкоинспекция, Андрей Малеваный, Роман Абрамовский
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Нина Матвиенко о муже: Было понимание, что от него уже никакого толку в доме. Я сказала: "Иди себе". Зачем оно мне на старость?
Нина Матвиенко о муже: Было понимание, что от него уже никакого толку в доме. Я сказала: "Иди себе". Зачем оно мне на старость?
  "Говорят, она хамка, высокомерная? Но я же пока гимн не спел, тоже дурачок был". Dzidzio рассказал, какой характер у Поляковой
  "Говорят, она хамка, высокомерная? Но я же пока гимн не спел, тоже дурачок был". Dzidzio рассказал, какой характер у Поляковой
  "Какую бы глупость ни сделал – она просто любит". Дмитрий Дикусар назвал имя своей лучшей подруги
  "Какую бы глупость ни сделал – она просто любит". Дмитрий Дикусар назвал имя своей лучшей подруги
"Соседний дом все бинокли скупит", "Боже, какая". Седокова оголилась возле окна
"Соседний дом все бинокли скупит", "Боже, какая". Седокова оголилась возле окна
Больше не вместе. Четыре знаменитости, которые объявили в октябре о расставании
Больше не вместе. Четыре знаменитости, которые объявили в октябре о расставании G
"Кухар говорит словами продюсера". Власова заявила, что судьи "Танцев со звездами" говорят на шоу по сценарию
"Кухар говорит словами продюсера". Власова заявила, что судьи "Танцев со звездами" говорят на шоу по сценарию
  "Вы будете в восторге от этого. Вкуснятина". Как приготовить жареные на сковородке яблоки в тесте
  "Вы будете в восторге от этого. Вкуснятина". Как приготовить жареные на сковородке яблоки в тесте
  Dzidzio рассказал правду о романе с Цибульской
  Dzidzio рассказал правду о романе с Цибульской
  Ольга Горбачева сменила имя и фамилию
  Ольга Горбачева сменила имя и фамилию
Фитнес-блогер снялась на фоне гроба с мертвым отцом и выложила снимки в сеть
Фитнес-блогер снялась на фоне гроба с мертвым отцом и выложила снимки в сеть
"Что ты там забыл?" Полякова поймала разведенного Dzidzio на том, что он тайком разглядывал ее грудь в декольте. Видео
"Что ты там забыл?" Полякова поймала разведенного Dzidzio на том, что он тайком разглядывал ее грудь в декольте. Видео
Экс-участник "Танцев со звездами" Горуна заявил, что начал готовиться к чемпионату мира по карате
Экс-участник "Танцев со звездами" Горуна заявил, что начал готовиться к чемпионату мира по карате
"Нереальная", "Ну какая же она богиня". Джоли снялась в винтажном золотом платье на крыше лондонской высотки
"Нереальная", "Ну какая же она богиня". Джоли снялась в винтажном золотом платье на крыше лондонской высотки
Экс-муж Ани Лорак познакомил дочь со своей новой возлюбленной. Опубликовано фото
Экс-муж Ани Лорак познакомил дочь со своей новой возлюбленной. Опубликовано фото
  "Бывает, вот был секс – ну и хорошо. А бывает – вау". Вакарчук прокомментировал расставание с Лялей Фонаревой
  "Бывает, вот был секс – ну и хорошо. А бывает – вау". Вакарчук прокомментировал расставание с Лялей Фонаревой
  Дмитрий Дикусар назвал два качества, которыми должна обладать его избранница
  Дмитрий Дикусар назвал два качества, которыми должна обладать его избранница
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Показала бы уже свою писю нормально", "Супер девочка". Дорофеева перед камерой подняла платье
"Показала бы уже свою писю нормально", "Супер девочка". Дорофеева перед камерой подняла платье
Нина Матвиенко озвучила размер своей пенсии
Нина Матвиенко озвучила размер своей пенсии
"Ого, дупло", "Неудачно ты села". 34-летняя Никитюк показала, как выглядела 16 лет назад
"Ого, дупло", "Неудачно ты села". 34-летняя Никитюк показала, как выглядела 16 лет назад
"Бедные люди". Тимошенко рассказала, за сколько купила яблоки у стоящей на обочине женщины
"Бедные люди". Тимошенко рассказала, за сколько купила яблоки у стоящей на обочине женщины
48-летняя Клум показала честное ню-видео без бюстгальтера
48-летняя Клум показала честное ню-видео без бюстгальтера
"Даже не в трусах". Ребрик показала шпагат на шее у мужа
"Даже не в трусах". Ребрик показала шпагат на шее у мужа
"Мы давно думали об этом". Monatik сообщил о переезде ради детей
"Мы давно думали об этом". Monatik сообщил о переезде ради детей
48-летняя Клум крупным планом показала свою промежность
48-летняя Клум крупным планом показала свою промежность
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS