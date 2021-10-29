Абрамовский заявил, что хотел бы уволить главу Госэкоинспекции, но не может

Абрамовский говорит, что у него была возможность уволить главу инспекции, но не было причин Фото: mepr.gov.ua

"Государственная экологическая инспекция – центральный орган исполнительной власти. Все проблемы, которые там есть, – я четко отдаю себе отчет, в том числе коррупционную составляющую. Не раз я предлагал руководителю Госэкоинспекции Андрею Малеваному написать заявление об отставке, но он этого не захотел делать. Заставлять его я не имею права", – сказал он.

Министр отметил, что главу инспекции назначает Кабинет Министров, но по его мнению, "должны быть формальные основания для того, чтобы уволить руководителя".

"Это может быть дисциплинарное производство по каким-либо имеющимся фактам или, возможно, решение по отрицательному заключению ежегодного оценивания эффективности работы или коррупционной деятельности. В любом случае преступную деятельность должен доказать суд", – объяснил Абрамовский.

По его словам, возглавив министерство в июне 2020 года, он не видел оснований для увольнения Малеваного, хотя и мог это сделать.

"В течение первых трех месяцев моего пребывания в должности я действительно мог уволить председателя Госэкоинспекции даже без объяснения причин – тогда действовала соответствующая статья №87-1 в законе "О государственной службе", которую уже отменили. Согласно ей, новый руководитель в течение трех месяцев своей работы мог уволить кого угодно и без объяснения причин. Но за эти три месяца у меня не было формальных оснований, чтобы его уволить", – сказал министр.

Он утверждает, что основания для увольнения Малеваного появились позже.