Бурбу, который согласился прийти на телеэфир о вагнеровцах, на тот же вечер вызвали на допрос в СБУ

"Мы пригласили в нашу студию сегодня Василия Бурбу. [...] Он был один из медиаторов и руководителей этой операции. За несколько часов до эфира он был вызван на допрос в СБУ – и поэтому оказалось, что в прямом эфире он быть не может", – сказал телеведущий.

Зрителям показали повестку на допрос, в которой указано время, на которое назначено следственное мероприятие, – 19 ноября в 17.00.

Скриншот: Shuster online / YouTube

"Но он все равно приехал, и мы с ним записали разговор именно о "вагнергейте", – объяснил Шустер.

Запись интервью с Бурбой заняла почти 20 минут. В ее ходе экс-глава ГУР рассказал, что операция по вагнеровцам была перенесена по указанию президента Владимира Зеленского, слова которого передал глава Офиса президента Андрей Ермак. Сам Бурба считает, что перенос стал причиной провала.

На программу "Свобода слова Савика Шустера", которая посвящена в том числе операции по вагнеровцам, не пришли приглашенные Зеленский, Ермак и другие представители власти.