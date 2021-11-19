ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Бурба рассказал о спецоперации по вагнеровцам, Саакашвили переводят в военный госпиталь. Главное за день

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Саакашвили переведут в военный госпиталь
Саакашвили переведут в военный госпиталь
Фото: EPA

"ГОРДОН" представляет обзор основных событий пятницы, 19 ноября.

Бурба подтвердил информацию из расследования по вагнеровцам

Бывший глава Главного управления разведки Минобороны Украины Василий Бурба дал интервью ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера". Он рассказал, что операцию по задержанию российских наемников из частной военной компании "Вагнер" перенесли после того, как глава Офиса президента Андрей Ермак сказал, что такое указание дал президент Владимир Зеленский. Бывший глава военной разведки выразил убеждение, что операцию нельзя было переносить.

Бурба рассказал, что его сотрудников, которые знали об операции и участвовали в ее подготовке, уволили и забрали у них документы прикрытия

Говоря о причинах провала операции, Бурба заявил, что "есть крот, который работает на Россию".

Саакашвили переводят в военный госпиталь

Экс-президента Грузии, главу Исполкома реформ Украины Михаила Саакашвили переведут в военный госпиталь в Гори, сообщила его возлюбленная, нардеп от "Слуги народа" Елизавета Ясько.

Адвокат Саакашвили Ника Гвамария сказал, что политик прекратит голодовку, которая длится 50 дней, после переезда в Гори.

Министр юстиции Грузии Рати Брегадзе заявил, что сразу после завершения лечения политика вернут в тюрьму в Рустави.

Арестованы заказчики покушения на Лещенко

Печерский районный суд Киева на заседании 19 ноября избрал меру пресечения для гражданки Украины Елены Богач и гражданина США Курта Гросанса, которых подозревают в покушении на министра аграрной политики Украины Романа Лещенко. Обоих арестовали.

Харрис стала первой женщиной, которая временно исполняла обязанности президента США

19 ноября пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что президент США Джо Байден ненадолго передаст полномочия вице-президенту Камале Харрис, пока будет находиться под наркозом во время колоноскопии. Позже стало известно, что Байден вернулся к своим обязанностям.

Харрис – первая женщина на посту вице-президента США. Теперь она стала первой женщиной, которая исполняла президентские обязанности.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, США, Грузия, Джо Байден, Михаил Саакашвили, покушение, голодовка, Вагнер, Василий Бурба, Роман Лещенко, Камала Харрис, Курт Гросанс, Елена Богач
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Просто потерял дар речи". Мейхер снялась в сильно облегающем грудь и бедра платье
"Просто потерял дар речи". Мейхер снялась в сильно облегающем грудь и бедра платье
  Милявская назвала свой самый большой гонорар за выступление
  Милявская назвала свой самый большой гонорар за выступление
"Ух ты, нет слов", "Малышка Клаудиа". Шиффер в мокрой майке показала соски
"Ух ты, нет слов", "Малышка Клаудиа". Шиффер в мокрой майке показала соски
  "Решили не мучить друг друга". Телеведущая Соколова рассталась со вторым мужем – известным политтехнологом
  "Решили не мучить друг друга". Телеведущая Соколова рассталась со вторым мужем – известным политтехнологом
  "Я тратила его деньги самозабвенно и талантливо". Полякова рассказала, какой бизнес был у ее мужа и почему он "хлопнулся"
  "Я тратила его деньги самозабвенно и талантливо". Полякова рассказала, какой бизнес был у ее мужа и почему он "хлопнулся"
"Ровно оттолкнуться не получилось – веревка начала закручиваться". Комаров спрыгнул со 126-метровой трубы в Запорожье. Видео
"Ровно оттолкнуться не получилось – веревка начала закручиваться". Комаров спрыгнул со 126-метровой трубы в Запорожье. Видео
  "Я этот опыт не скрывала". Лолита Милявская рассказала, когда у нее был первый секс с женщиной
  "Я этот опыт не скрывала". Лолита Милявская рассказала, когда у нее был первый секс с женщиной
  "Дождались". Приходько после трехлетней паузы записала новый трек. Он о женской дружбе и вине. Аудио
  "Дождались". Приходько после трехлетней паузы записала новый трек. Он о женской дружбе и вине. Аудио
"Напугала", "Эффект Гаэля". Теннисистка Элина Свитолина показала, как поет и танцует за рулем
"Напугала", "Эффект Гаэля". Теннисистка Элина Свитолина показала, как поет и танцует за рулем
"Ваши ягодицы будут гореть". Бех-Романчук показала пять любимых упражнений с резинкой для попы. Видео
"Ваши ягодицы будут гореть". Бех-Романчук показала пять любимых упражнений с резинкой для попы. Видео
  "Пусть у каждого случится такая история", "Столько счастья в этом клипе". Дан Балан презентовал трогательное видео о любви
  "Пусть у каждого случится такая история", "Столько счастья в этом клипе". Дан Балан презентовал трогательное видео о любви
  "Попробовала в 40, а в 41 – завязала". Лолита Милявская призналась, что употребляла наркотики
  "Попробовала в 40, а в 41 – завязала". Лолита Милявская призналась, что употребляла наркотики
Волочкова заявила, что стала жертвой мошенников. Полиция начала расследование по факту хищения 1,7 млн руб.
Волочкова заявила, что стала жертвой мошенников. Полиция начала расследование по факту хищения 1,7 млн руб.
"Скоро увидите чудесную сказку". В сети опубликовали новые фото Заворотнюк
"Скоро увидите чудесную сказку". В сети опубликовали новые фото Заворотнюк
  "У нас із нею все одне на двох. З таким коханням і життя замало". Пономарев и Dzidzio дуэтом трогательно спели о любви. Видео
  "У нас із нею все одне на двох. З таким коханням і життя замало". Пономарев и Dzidzio дуэтом трогательно спели о любви. Видео
  "Это была моя победа, тащила его я". Полякова рассказала, как ее подопечный выиграл на шоу 500 тыс. грн, а ей отдал только 10 тыс.
  "Это была моя победа, тащила его я". Полякова рассказала, как ее подопечный выиграл на шоу 500 тыс. грн, а ей отдал только 10 тыс.
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Наташку рисуем?" Тарзан крупным планом показал женскую грудь и лобок (148677)
2
"Я тоже был в окружении телочек", "Девчули еще не в курсе, что рядом спикер парламента". Разумков рассказал, где познакомился с женой (71257)
3
"Нет слов, одни эмоции". 55-летняя Сальма Хайек показала грудь и ноги (70117)
4
"Позорище, жесть", "Довела до слез". Наташа Королева явилась на концерт к бывшему мужу с цветами и спела возле сцены "Желтые тюльпаны" (68492)
5
"Слюни, остановитесь!" Брухунова показала как ест из одной тарелки с 76-летним Петросяном (50722)
6
"Понятно, почему Гордон не смог пройти мимо". Бацман показала, как выглядела 17 лет назад (50342)
7
"Если бы голая", "Аж больно стало". Тодоренко в мини резко села на шпагат (44562)
8
"Липкая и сладкая", "Секси". 63-летняя Мадонна сунула себе между ног мобильный телефон (44340)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS