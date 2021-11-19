Бурба рассказал о спецоперации по вагнеровцам, Саакашвили переводят в военный госпиталь. Главное за день

Бурба подтвердил информацию из расследования по вагнеровцам

Бывший глава Главного управления разведки Минобороны Украины Василий Бурба дал интервью ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера". Он рассказал, что операцию по задержанию российских наемников из частной военной компании "Вагнер" перенесли после того, как глава Офиса президента Андрей Ермак сказал, что такое указание дал президент Владимир Зеленский. Бывший глава военной разведки выразил убеждение, что операцию нельзя было переносить.

Бурба рассказал, что его сотрудников, которые знали об операции и участвовали в ее подготовке, уволили и забрали у них документы прикрытия.

Говоря о причинах провала операции, Бурба заявил, что "есть крот, который работает на Россию".

Саакашвили переводят в военный госпиталь

Экс-президента Грузии, главу Исполкома реформ Украины Михаила Саакашвили переведут в военный госпиталь в Гори, сообщила его возлюбленная, нардеп от "Слуги народа" Елизавета Ясько.

Адвокат Саакашвили Ника Гвамария сказал, что политик прекратит голодовку, которая длится 50 дней, после переезда в Гори.

Министр юстиции Грузии Рати Брегадзе заявил, что сразу после завершения лечения политика вернут в тюрьму в Рустави.

Арестованы заказчики покушения на Лещенко

Печерский районный суд Киева на заседании 19 ноября избрал меру пресечения для гражданки Украины Елены Богач и гражданина США Курта Гросанса, которых подозревают в покушении на министра аграрной политики Украины Романа Лещенко. Обоих арестовали.

Харрис стала первой женщиной, которая временно исполняла обязанности президента США

19 ноября пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что президент США Джо Байден ненадолго передаст полномочия вице-президенту Камале Харрис, пока будет находиться под наркозом во время колоноскопии. Позже стало известно, что Байден вернулся к своим обязанностям.

Харрис – первая женщина на посту вице-президента США. Теперь она стала первой женщиной, которая исполняла президентские обязанности.