Суд арестовал вероятных заказчиков покушения на министра Лещенко

Лещенко сотрудничал с одним из арестованных до того, как стал министром Фото: mvs.gov.ua

Обоих арестовали.

Гросанс ведет в Украине аграрный бизнес, в 2018 году он назначил Лещенко главой своей компании ООО "Гросанс", говорится на сайте Kurkul.com. По данным ресурса, американец приехал в Украину впервые в 2017 году. Позже бизнесмен обвинил Лещенко в хищении $250 тыс. и пытался взыскать их через суд. Сам министр называл мошенником Гросанса, он рассказывал, что в исках украинские суды американцу отказали.

По версии следствия, Гросанс нанял коллектора Дмитрия Коваленко для взыскания якобы долга с Лещенко. Тот не выполнил задачу, деньги не вернул. Американец и украинка заказали его убить, а потом, когда удостоверились, что "киллер" выполнил заказ, – нанести Лещенко телесные повреждения. По данным МВД, заказчики сначала заплатили коллектору $150 тыс. за "выбивание" денег с Лещенко. Кроме того, на видео, которое обнародовало МВД, американец говорил, что "не будет против", если министра убьют.

Богач на заседании суда не признала вину и сказала, что была помощницей у Гросанса. Она утверждает, что не знала о его конфликте с Лещенко.

"Сам американец на суде, в свою очередь, свалил все на Богач. Он сказал, что не понимает украинский и не знает, о чем она договаривалась с киллером", – отмечают "Ґрати".