Суд арестовал вероятных заказчиков покушения на министра Лещенко

Обоих арестовали.
Гросанс ведет в Украине аграрный бизнес, в 2018 году он назначил Лещенко главой своей компании ООО "Гросанс", говорится на сайте Kurkul.com. По данным ресурса, американец приехал в Украину впервые в 2017 году. Позже бизнесмен обвинил Лещенко в хищении $250 тыс. и пытался взыскать их через суд. Сам министр называл мошенником Гросанса, он рассказывал, что в исках украинские суды американцу отказали.
По версии следствия, Гросанс нанял коллектора Дмитрия Коваленко для взыскания якобы долга с Лещенко. Тот не выполнил задачу, деньги не вернул. Американец и украинка заказали его убить, а потом, когда удостоверились, что "киллер" выполнил заказ, – нанести Лещенко телесные повреждения. По данным МВД, заказчики сначала заплатили коллектору $150 тыс. за "выбивание" денег с Лещенко. Кроме того, на видео, которое обнародовало МВД, американец говорил, что "не будет против", если министра убьют.
Богач на заседании суда не признала вину и сказала, что была помощницей у Гросанса. Она утверждает, что не знала о его конфликте с Лещенко.
"Сам американец на суде, в свою очередь, свалил все на Богач. Он сказал, что не понимает украинский и не знает, о чем она договаривалась с киллером", – отмечают "Ґрати".
Лещенко был назначен министром аграрной политики в декабре 2020 года. До этого в 2019–2020 годах он был уполномоченным президента Украины по земельным вопросам, главой Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра.
18 ноября 2021 года в МВД сообщили, что предотвратили убийство одного из министров Кабмина. Глава МВД Денис Монастырский рассказал, что заказчики – гражданин США, с которым Лещенко сотрудничал в 2018 году, и гражданка Украины. О ней правоохранители не сообщали деталей.
Всех подозреваемых в причастности к преступлению задержали 17 ноября. Их подозревают в похищении человека, вымогательстве, покушении на убийство и нанесении тяжких телесных повреждений. Максимальное наказание по этим статьям – пожизненное лишение свободы.
Лещенко сказал, что постоянно получает угрозы начиная с 2020 года. С американцем он сотрудничал, когда занимался аграрным бизнесом, еще не будучи госслужащим.