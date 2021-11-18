Покушение на министра Лещенко. В полиции назвали мотив преступления

Клименко рассказал, что киллеру предложили ограбить дом Лещенко, а потом разделить награбленное с одним из заказчиков покушения Фото: mvs.gov.ua

"Во-первых, [мотив] это деньги. Во-вторых, хочу подчеркнуть цинизм подготовки и реализации своих намерений преступниками", – сказал Клименко, отвечая на вопросы журналистов.

Он рассказал, что заказчики, увидев фотографии "убийства" коллектора, который должен был выбить деньги с Лещенко, заказали "киллеру" нанесение тяжких телесных повреждений самому министру. Клименко, комментируя видеозапись, которую показали на брифинге, отметил, что обществу показали не все.

"Мы не открыли занавес всем словам, которые были сказано, жестокие слова были сказаны. И было сказано, что в случае, если телесные повреждения приведут к гибели Лещенко, – "ничего, пусть так и будет". И больше цинизма: гражданин США выезжал через неделю – полторы на празднование в том числе рождественских праздников. Он хотел подготовить [покушение], закончить все дела тогда, когда он будет в самолете", – сообщил глава Нацполиции.

По его словам, цинизм заказчиков заключается также в том, что одна часть платы "киллеру" была выдана наличными, а вторую тот должен был забрать сам.

Задаток, который дали "киллеру" составил $20 тыс. "Далее было условие: ты заходишь в дом Лещенко и все, что найдешь – на 50% твое, киллера, 50% забирает гражданин США как один из заказчиков", – добавил Клименко.