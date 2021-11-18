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ПОЛИТИКА

Заказчиков убийства министра Лещенко задержали, им грозит пожизненное заключение – МВД

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Лещенко только после задержания заказчиков сообщили, что на него готовилось покушение
Лещенко только после задержания заказчиков сообщили, что на него готовилось покушение
Фото: minagro.gov.uа

Заказчиков убийства министра аграрной политики Украины Романа Лещенко задержали. Об этом глава Министерства внутренних дел Украины Денис Монастырский и глава Нацполиции Игорь Клименко рассказали на брифинге 18 ноября, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Вчера [17 ноября] вечером в ресторане состоялась встреча заказчиков и киллера, который должен был реализовать преступление. Была оговорена полностью вся оперативная ситуация этого заказа: что, сколько... Был предоставлен задаток – $20 тыс. Гражданин США должен был выехать из Украины, преступление должно было быть совершено после того, как он будет на территории США", – сказал Монастырский. 

Он сообщил, что разговор собеседников в ресторане зафиксировали на видео, и продемонстрировал фрагмент записи на брифинге. 

"После фиксации видео было принято решение о задержании этого лица. Было проинформировано посольство США, и только после этого самому потерпевшему, Роману Лещенко, сообщили, что против него готовилось такое преступление", – добавил глава МВД. 

На видео, которое показал Монастырский, якобы американец-заказчик говорит: "Я не заказываю его убийство, но если вы его убьете, я не буду против". 

По словам главы МВД, у правоохранителей несколько часов таких записей. 

"Статьи, по которым гражданам объявят о подозрении, являются особо тяжкими преступлениями, за них предусмотрено наказание в виде лишения свободы вплоть до пожизненного", – сказал глава МВД. 

Клименко уточнил, что задержаны все подозреваемые в причастности к преступлению, они сейчас находятся в камере изолятора временного содержания.

Фигурантам предъявлены подозрения по четырем статьям Уголовного кодекса Украины: похищение человека, вымогательство, покушение на убийство и нанесение тяжких телесных повреждений, рассказал Клименко. 

По словам главы Нацполиции, о подготовке покушения правоохранители узнали несколько месяцев назад. 

Контекст:

Лещенко был назначен министром аграрной политики в декабре 2020 года. До этого в 2019–2020 годах он был главой Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра, уполномоченным президента Украины по земельным вопросам. 

18 ноября в МВД рассказали, что правоохранителям удалось задержать группу лиц, планировавших покушение на одного из министров. Его фамилию в министерстве не назвали, но анонсировали брифинг Монастырского. 

СМИ написали, что мишенью киллера был Лещенко, потом Монастырский подтвердил это. По данным следствия, заказчиков двое, это гражданка Украины и гражданин США. Последний ранее сотрудничал с Лещенко, сказал глава МВД. По словам Клименко, гражданин США является главным заказчиком. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: МВД, убийство, посольство США, следствие, задержание, пожизненное заключение, подозрение, Денис Монастырский, Нацполиция, киллер, Игорь Клименко, Роман Лещенко
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