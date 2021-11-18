Заказчиков убийства министра Лещенко задержали, им грозит пожизненное заключение – МВД

Лещенко только после задержания заказчиков сообщили, что на него готовилось покушение Фото: minagro.gov.uа

"Вчера [17 ноября] вечером в ресторане состоялась встреча заказчиков и киллера, который должен был реализовать преступление. Была оговорена полностью вся оперативная ситуация этого заказа: что, сколько... Был предоставлен задаток – $20 тыс. Гражданин США должен был выехать из Украины, преступление должно было быть совершено после того, как он будет на территории США", – сказал Монастырский.

Он сообщил, что разговор собеседников в ресторане зафиксировали на видео, и продемонстрировал фрагмент записи на брифинге.

"После фиксации видео было принято решение о задержании этого лица. Было проинформировано посольство США, и только после этого самому потерпевшему, Роману Лещенко, сообщили, что против него готовилось такое преступление", – добавил глава МВД.

На видео, которое показал Монастырский, якобы американец-заказчик говорит: "Я не заказываю его убийство, но если вы его убьете, я не буду против".

По словам главы МВД, у правоохранителей несколько часов таких записей.

"Статьи, по которым гражданам объявят о подозрении, являются особо тяжкими преступлениями, за них предусмотрено наказание в виде лишения свободы вплоть до пожизненного", – сказал глава МВД.

Клименко уточнил, что задержаны все подозреваемые в причастности к преступлению, они сейчас находятся в камере изолятора временного содержания.

Фигурантам предъявлены подозрения по четырем статьям Уголовного кодекса Украины: похищение человека, вымогательство, покушение на убийство и нанесение тяжких телесных повреждений, рассказал Клименко.

По словам главы Нацполиции, о подготовке покушения правоохранители узнали несколько месяцев назад.