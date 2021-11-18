СМИ сообщили, на кого из украинских министров готовилось покушение

По данным СМИ, в Украине готовилось покушение на министра аграрной политики Фото: depositphotos.com

"Бабель" отметило, что получило информацию от собеседника в Офисе президента.

Ранее сегодня в МВД рассказали, что правоохранителям удалось задержать группу лиц, планировавших покушение на одного из министров. Его фамилию в министерстве не назвали.

Подробности пообещали рассказать на брифинге, который должен начаться в 17.30. В брифинге примет участие глава МВД Денис Монастырский.

Лещенко был назначен министром аграрной политики в декабре 2020 года. До этого он был уполномоченным президента Украины по земельным вопросам.