СМИ сообщили, на кого из украинских министров готовилось покушение

"Бабель" отметило, что получило информацию от собеседника в Офисе президента.
Ранее сегодня в МВД рассказали, что правоохранителям удалось задержать группу лиц, планировавших покушение на одного из министров. Его фамилию в министерстве не назвали.
Подробности пообещали рассказать на брифинге, который должен начаться в 17.30. В брифинге примет участие глава МВД Денис Монастырский.
Лещенко был назначен министром аграрной политики в декабре 2020 года. До этого он был уполномоченным президента Украины по земельным вопросам.