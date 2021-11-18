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ПРОИСШЕСТВИЯ

МВД предотвратило убийство министра аграрной политики, заказчики – американец и гражданка Украины – Монастырский

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Монастырский рассказал, что главный заказчик убийства Лещенко человек, с которым министр сотрудничал в 2018 году
Монастырский рассказал, что главный заказчик убийства Лещенко – человек, с которым министр сотрудничал в 2018 году
Фото: mvs.gov.ua

Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский 18 ноября на брифинге рассказал, что член Кабинета Министров, убийство которого предотвратили украинские правоохранители, – министр аграрной политики Роман Лещенко. Об этом сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

По словам Монастырского, дело связано с деятельностью Лещенко в 2018 году – до того, как он стал членом правительства. 

"Заказчица – гражданка Украины – была выведена на другого человека, который, по оперативному замыслу Национальной полиции, выполнял роль киллера. И все общение между заказчицей и киллером документировалось. [...]  В рамках негласных следственных мероприятий было зафиксировано, что есть еще один заказчик. Это гражданин США, он основной заказчик преступления. Он заказал убийство другого гражданина, который был коллектором – ему было назначено выбивать долги из определенного бизнес-партнера этого гражданина США, с которым он сотрудничал в 2018 году", – сказал Монастырский. 

По его словам, за "выбивание долгов" коллектору заплатили $150 тыс., он не вернул эти деньги гражданину США. В результате американец решил убить коллектора и сделал "заказ" на него, сообщил министр. 

Глава МВД рассказал, что убийство коллектора инсценировали – заказчики убедились в том, что он умер и был похоронен. Монастырский показал фото якобы убитого коллектора-украинца и видео процесса его захоронения. 

Убедившись в том, что киллер выполнил заказ, эти двое людей – гражданка Украины и гражданин США – сделали новый заказ – на человека, "с которым они сотрудничали, у которого они пытались отобрать имущество и выбить вымышленные долги". 

"Они в 2018 году были партнерами – гражданин Украины и гражданин США. Этот гражданин Украины – Роман Лещенко, министр украинского правительства", – добавил Монастырский. 

Контекст:

Лещенко был назначен министром аграрной политики в декабре 2020 года. До этого в 2019–2020 годах он был главой Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра, уполномоченным президента Украины по земельным вопросам. 

18 ноября в МВД рассказали, что правоохранителям удалось задержать группу лиц, планировавших покушение на одного из министров. Его фамилию в министерстве не назвали, но анонсировали брифинг Монастырского. 

СМИ писали, что мишенью киллера был Лещенко.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: США, Украина, убийство, Денис Монастырский, киллер, Роман Лещенко
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