МВД предотвратило убийство министра аграрной политики, заказчики – американец и гражданка Украины – Монастырский

Монастырский рассказал, что главный заказчик убийства Лещенко – человек, с которым министр сотрудничал в 2018 году Фото: mvs.gov.ua

По словам Монастырского, дело связано с деятельностью Лещенко в 2018 году – до того, как он стал членом правительства.

"Заказчица – гражданка Украины – была выведена на другого человека, который, по оперативному замыслу Национальной полиции, выполнял роль киллера. И все общение между заказчицей и киллером документировалось. [...] В рамках негласных следственных мероприятий было зафиксировано, что есть еще один заказчик. Это гражданин США, он основной заказчик преступления. Он заказал убийство другого гражданина, который был коллектором – ему было назначено выбивать долги из определенного бизнес-партнера этого гражданина США, с которым он сотрудничал в 2018 году", – сказал Монастырский.

По его словам, за "выбивание долгов" коллектору заплатили $150 тыс., он не вернул эти деньги гражданину США. В результате американец решил убить коллектора и сделал "заказ" на него, сообщил министр.

Глава МВД рассказал, что убийство коллектора инсценировали – заказчики убедились в том, что он умер и был похоронен. Монастырский показал фото якобы убитого коллектора-украинца и видео процесса его захоронения.

Убедившись в том, что киллер выполнил заказ, эти двое людей – гражданка Украины и гражданин США – сделали новый заказ – на человека, "с которым они сотрудничали, у которого они пытались отобрать имущество и выбить вымышленные долги".

"Они в 2018 году были партнерами – гражданин Украины и гражданин США. Этот гражданин Украины – Роман Лещенко, министр украинского правительства", – добавил Монастырский.