В Украине более 100 тыс. га сменили владельцев с момента запуска рынка земли

"Арендная плата растет, конкуренция усиливается. Этот механизм уже масштабно работает в земельной сфере по всей стране, что дает нам силу и энергию двигать дальше все институциональные изменения, которые мы внедряем в рамках земреформы", – сказал министр.
Он рассказал о единичных случаях, когда оценочная стоимость земельных участков, рассчитанная специальным модулем, существенно превышает рыночную стоимость.
"Иногда такое превышение многократно, поэтому мы предметно с Нотариальной палатой, Министерством юстиции и Фондом госимущества дорабатываем соответствующий алгоритм расчетов оценочной деятельности", – сообщил Лещенко.
В сентябре он призывал украинцев не спешить с продажей земельных участков и прогнозировал, что их стоимость будет расти на 7–10% в год.
За первые 100 дней функционирования в Украине рынка земли ее средняя стоимость в ходе продаж составляла почти 44 тыс. грн за 1 га, сообщал Лещенко 12 октября.
1 июля в Украине открылся рынок земли. За первый день работы рынка был зарегистрирован 61 договор о праве собственности на земли сельскохозяйственного назначения, из них подпадали под ныне снятый мораторий только три, говорил Лещенко.
До 2023 года, согласно закону об обороте земель сельскохозяйственного назначения, землю смогут покупать только граждане Украины, но не более 100 га в одни руки, с 2023 года землю разрешат покупать юридическим лицам – резидентам Украины (не более 10 тыс. га в одни руки). Государственные и коммунальные земли сельскохозяйственного назначения продаваться не будут.
Согласно результатам опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии 22–29 июня, 74,9% украинцев среди тех, кто принял бы участие в референдуме, поддержали бы запрет на продажу земель сельскохозяйственного назначения. Помимо этого, 84,1% украинцев высказались против продажи сельскохозяйственной земли иностранцам.