В Украине более 100 тыс. га сменили владельцев с момента запуска рынка земли

За первые 100 дней функционирования рынка земли ее средняя стоимость составляла почти 44 тыс. грн за 1 га Фото: pixabay.com

"Арендная плата растет, конкуренция усиливается. Этот механизм уже масштабно работает в земельной сфере по всей стране, что дает нам силу и энергию двигать дальше все институциональные изменения, которые мы внедряем в рамках земреформы", – сказал министр.

Он рассказал о единичных случаях, когда оценочная стоимость земельных участков, рассчитанная специальным модулем, существенно превышает рыночную стоимость.

"Иногда такое превышение многократно, поэтому мы предметно с Нотариальной палатой, Министерством юстиции и Фондом госимущества дорабатываем соответствующий алгоритм расчетов оценочной деятельности", – сообщил Лещенко.

В сентябре он призывал украинцев не спешить с продажей земельных участков и прогнозировал, что их стоимость будет расти на 7–10% в год.

За первые 100 дней функционирования в Украине рынка земли ее средняя стоимость в ходе продаж составляла почти 44 тыс. грн за 1 га, сообщал Лещенко 12 октября.