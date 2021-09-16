"Стоимость будет расти". Министр аграрной политики призвал украинцев не спешить с продажей земли

"Призываю граждан Украины не спешить с продажей. Я считаю, что украинская земля недооценена и стоимость будет расти на 7–10% в год, арендная плата будет также расти. Я призываю украинцев работать на своей земле или сдавать ее в аренду", – сказал Лещенко.

По его словам, через несколько лет земля в Украине будет стоить, как в Восточной Европе. По опыту Польши и Болгарии за 10 лет функционирования рынка земли ее стоимость в этих странах выросла.

"Мы видим, что сегодня нет спешки и люди мудро принимают решения. Предложение меньше, чем спрос. Поэтому все наши оппоненты, которые рассказывали о вывозе черноземов, умножаются на ноль. С начала запуска рынка было более 13 тыс. транзакций. Это мелочи. И это еще раз подтверждает тот факт, что спекуляции на тему земли были ни чем иным, как способом зарабатывания денег", – считает министр.