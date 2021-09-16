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"Стоимость будет расти". Министр аграрной политики призвал украинцев не спешить с продажей земли

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1 июля в Украине открылся рынок земли
1 июля в Украине открылся рынок земли
Фото: pixabay.com

Министр аграрной политики Роман Лещенко считает, что земля в Украине недооценена. Об этом он заявил в интервью "Цензор.НЕТ", которое было опубликовано 14 сентября.

"Призываю граждан Украины не спешить с продажей. Я считаю, что украинская земля недооценена и стоимость будет расти на 7–10% в год, арендная плата будет также расти. Я призываю украинцев работать на своей земле или сдавать ее в аренду", – сказал Лещенко.

По его словам, через несколько лет земля в Украине будет стоить, как в Восточной Европе. По опыту Польши и Болгарии за 10 лет функционирования рынка земли ее стоимость в этих странах выросла.

"Мы видим, что сегодня нет спешки и люди мудро принимают решения. Предложение меньше, чем спрос. Поэтому все наши оппоненты, которые рассказывали о вывозе черноземов, умножаются на ноль. С начала запуска рынка было более 13 тыс. транзакций. Это мелочи. И это еще раз подтверждает тот факт, что спекуляции на тему земли были ни чем иным, как способом зарабатывания денег", – считает министр.

Контекст:

1 июля в Украине открылся рынок земли. С этого дня также заработал портал мониторинга земель, где публикуются данные про площадь отчужденных и переданных в пользование участков, цены, данные о площади земель, приобретенных одним субъектом.

За первый день работы рынка был зарегистрирован 61 договор о праве собственности на земли сельскохозяйственного назначения, из них подпадали под ныне снятый мораторий только три, заявлял Лещенко.

До 2023 года, согласно закону об обороте земель сельскохозяйственного назначения, землю смогут покупать только граждане Украины, но не более 100 га земли в одни руки, с 2023 года землю разрешат покупать юридическим лицам – резидентам Украины (не более 10 тыс. га в одни руки). Государственные и коммунальные земли сельскохозяйственного назначения продаваться не будут.

Согласно результатам опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии 22–29 июня, 74,9% украинцев среди тех, кто принял бы участие в референдуме, поддержали бы запрет на продажу земель сельскохозяйственного назначения. Помимо этого, 84,1% украинцев высказались против продажи сельскохозяйственной земли иностранцам.

По информации премьер-министра Дениса Шмыгаля, рынок земли принесет Украине $10 млрд инвестиций.

Теги: Украина, цены, украинцы, рынок земли, Роман Лещенко
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