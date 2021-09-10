Министр аграрной политики Лещенко: Агрохолдинги имеют огромные ресурсы и могут финансироваться самостоятельно. Государство не обязано им помогать

Он отметил, что земельная реформа была проведена в интересах народа Украины, чтобы люди, работающие на земле, имели возможность выкупить ее.
"Что мы сделали? Первое – изменили механизм господдержки. Ранее огромные дотации получали именно агрохолдинги. Теперь поставили ограничения – до 60 млн грн в одни руки, в том числе учитывая связанных лиц. Дело в том, что в холдинги собраны сотни юридических лиц и кумулятивно они получали от государства миллиарды гривен поддержки", – заявил министр.
По его словам, изменения дали возможность малым и средним производителям не контактировать с чиновниками.
"Подал документы – получил компенсацию кредитной ставки, купил отечественного производства технику – получил компенсацию. То есть не нужно стоять в очередях. Параллельно мы запускаем IT-решение – Государственный аграрный реестр. И мы 4,5 млрд грн вкладываем в поддержку именно малых и средних агропроизводителей", – уточнил Лещенко.
Он добавил, что власти отрезали доступ агрохолдингам к массовой скупке земли.
"Агрохолдинги в основной своей массе работают через иностранные компании и конечными бенефициарами являются нерезиденты Украины. И третье – предоставление финансовых инструментов для выкупа земли малым и средним производителям. Фактически около 0,5% ВВП страны уходит на поддержку аграриев, и наша задача – поддерживать именно тех товаропроизводителей, которые работают на земле", – подчеркнул министр.
Лещенко рассказал, что президент Украины Владимир Зеленский дал задание изменить парадигму поддержки сельхозпроизводителей, чтобы именно малые и средние производители имели доступ к ресурсам.
"Агрохолдинги имеют доступ к международным кредитам, имеют огромные собственные ресурсы и могут финансироваться самостоятельно. Мы считаем, что государство не обязано им помогать, особенно учитывая, что все последние годы у них было достаточно господдержки", – заявил он.
Министр аграрной политики Лещенко: Когда подписывали Соглашение об ассоциации с ЕС, никто не подумал о защите национального производителя. Читайте полный текст интервью
1 июля в Украине открылся рынок земли. С этого дня также заработал портал мониторинга земель, где публикуются данные про площадь отчужденных и переданных в пользование участков, цены, данные о площади земель, приобретенных одним субъектом.
До 2023 года, согласно закону об обороте земель сельскохозяйственного назначения, землю смогут покупать только граждане Украины, но не более 100 га земли в одни руки, с 2023 года землю разрешат покупать юридическим лицам – резидентам Украины (не более 10 тыс. га в одни руки). Государственные и коммунальные земли сельскохозяйственного назначения продаваться не будут.
За первый день работы рынка был зарегистрирован 61 договор о праве собственности на земли сельскохозяйственного назначения, из них подпадали под ныне снятый мораторий только три, сообщил Лещенко.
По состоянию на 31 августа в Украине в рамках рынка земли заключили более 11 тыс. соглашений, проинформировала пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.
По информации премьер-министра Дениса Шмыгаля, рынок земли принесет Украине $10 млрд инвестиций.
Согласно результатам опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии 22–29 июня, 74,9% украинцев среди тех, кто принял бы участие в референдуме, поддержали бы запрет на продажу земель сельскохозяйственного назначения. Помимо этого, 84,1% украинцев высказались против продажи сельскохозяйственной земли иностранцам.