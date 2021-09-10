Министр аграрной политики Лещенко: Агрохолдинги имеют огромные ресурсы и могут финансироваться самостоятельно. Государство не обязано им помогать

Он отметил, что земельная реформа была проведена в интересах народа Украины, чтобы люди, работающие на земле, имели возможность выкупить ее.

"Что мы сделали? Первое – изменили механизм господдержки. Ранее огромные дотации получали именно агрохолдинги. Теперь поставили ограничения – до 60 млн грн в одни руки, в том числе учитывая связанных лиц. Дело в том, что в холдинги собраны сотни юридических лиц и кумулятивно они получали от государства миллиарды гривен поддержки", – заявил министр.

По его словам, изменения дали возможность малым и средним производителям не контактировать с чиновниками.

"Подал документы – получил компенсацию кредитной ставки, купил отечественного производства технику – получил компенсацию. То есть не нужно стоять в очередях. Параллельно мы запускаем IT-решение – Государственный аграрный реестр. И мы 4,5 млрд грн вкладываем в поддержку именно малых и средних агропроизводителей", – уточнил Лещенко.

Он добавил, что власти отрезали доступ агрохолдингам к массовой скупке земли.

"Агрохолдинги в основной своей массе работают через иностранные компании и конечными бенефициарами являются нерезиденты Украины. И третье – предоставление финансовых инструментов для выкупа земли малым и средним производителям. Фактически около 0,5% ВВП страны уходит на поддержку аграриев, и наша задача – поддерживать именно тех товаропроизводителей, которые работают на земле", – подчеркнул министр.

Лещенко рассказал, что президент Украины Владимир Зеленский дал задание изменить парадигму поддержки сельхозпроизводителей, чтобы именно малые и средние производители имели доступ к ресурсам.

"Агрохолдинги имеют доступ к международным кредитам, имеют огромные собственные ресурсы и могут финансироваться самостоятельно. Мы считаем, что государство не обязано им помогать, особенно учитывая, что все последние годы у них было достаточно господдержки", – заявил он.

Министр аграрной политики Лещенко: Когда подписывали Соглашение об ассоциации с ЕС, никто не подумал о защите национального производителя. Читайте полный текст интервью