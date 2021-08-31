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В Украине заключили уже более 11 тыс. соглашений в рамках рынка земли

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Рынок земли в Украине работает два месяца
Рынок земли в Украине работает два месяца
Фото: depositphotos.com

По состоянию на 31 августа в Украине в рамках рынка земли заключили 11 017 соглашений, проинформировала пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

"Подали заявления для получения доступа к Государственному земельному кадастру 4822 нотариуса. Всего заявлений – 5412, из них согласовано 4777, в очереди на рассмотрение – девять, отказ получили 626", – сообщили в министерстве. 

Согласно инфографике, опубликованной ведомством, общая площадь земель, в отношении которых были зарегистрированы сделки, – 24 083 га.

По площади земель, где заключили такие соглашения, лидирует Полтавская область, по количеству сделок – Киевская. 

По состоянию на 20 августа в Украине было заключено 7901 соглашение в рамках рынка земли.

Инфографика: minagro.gov.ua
Инфографика: minagro.gov.ua

Контекст:

1 июля в Украине открылся рынок земли. С этого дня также заработал портал мониторинга земель, где публикуются данные про площадь отчужденных и переданных в пользование участков, цены, данные о площади земель, приобретенных одним субъектом.

За первый день работы рынка был зарегистрирован 61 договор о праве собственности на земли сельскохозяйственного назначения, из них подпадали под ныне снятый мораторий только три, заявлял Лещенко.

До 2023 года, согласно закону об обороте земель сельскохозяйственного назначения, землю смогут покупать только граждане Украины, но не более 100 га земли в одни руки, с 2023 года землю разрешат покупать юридическим лицам – резидентам Украины (не более 10 тыс. га в одни руки). Государственные и коммунальные земли сельскохозяйственного назначения продаваться не будут.

Согласно результатам опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии 22–29 июня, 74,9% украинцев среди тех, кто принял бы участие в референдуме, поддержали бы запрет на продажу земель сельскохозяйственного назначения. Помимо этого, 84,1% украинцев высказались против продажи сельскохозяйственной земли иностранцам.

По информации премьер-министра Дениса Шмыгаля, рынок земли принесет Украине $10 млрд инвестиций.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: нотариус, Министерство аграрной политики, очереди, продажа земли, земельная реформа, сделка, соглашение, рынок земли
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