В Украине заключили уже более 11 тыс. соглашений в рамках рынка земли

"Подали заявления для получения доступа к Государственному земельному кадастру 4822 нотариуса. Всего заявлений – 5412, из них согласовано 4777, в очереди на рассмотрение – девять, отказ получили 626", – сообщили в министерстве.

Согласно инфографике, опубликованной ведомством, общая площадь земель, в отношении которых были зарегистрированы сделки, – 24 083 га.

По площади земель, где заключили такие соглашения, лидирует Полтавская область, по количеству сделок – Киевская.

По состоянию на 20 августа в Украине было заключено 7901 соглашение в рамках рынка земли.

Инфографика: minagro.gov.ua