В Украине зарегистрировали почти 8 тыс. соглашений в рамках рынка земли

"Подали заявки для получения доступа к Государственному земельному кадастру 4744 нотариуса. Всего заявок – 5328, из них согласовано 4702, в очереди на рассмотрение – шесть, отказ получили 620", – говорится в сообщении.

Общая площадь земель, в отношении которых были зарегистрированы сделки, – 16,4 тыс. га.

Инфографика: minagro.gov.ua