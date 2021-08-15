После запуска рынка земли в Украине зарегистрировали более 6,5 тыс. сделок – Шмыгаль

"Количество зарегистрированных сделок уже превысило 6500. Каждый может реализовать право свободно распоряжаться землей, и все большее количество заключенных сделок свидетельствует, что рынок является действенным, прозрачным и работает в пользу украинских граждан", – отметил премьер.

За первый месяц запуска рынка земли в Украине не увидели ажиотажа: за 30 дней заключили 2901 сделку на сумму 210 млн грн, сообщил 30 июля министр аграрной политики Роман Лещенко.

"То есть лишь один из 2 тыс. владельцев земли распорядился ею: продал или подарил", – отметил Лещенко.

По его словам, средняя цена за 1 га земли составляла 40 тыс. грн.