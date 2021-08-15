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После запуска рынка земли в Украине зарегистрировали более 6,5 тыс. сделок – Шмыгаль

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По информации Шмыгаля, рынок земли принесет Украине $10 млрд инвестиций
По информации Шмыгаля, рынок земли принесет Украине $10 млрд инвестиций
Фото: depositphotos.com

Рынок земли в Украине продолжает функционировать в штатном режиме, "спокойно и без конфликтов". Об этом 15 августа заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Facebook.

"Количество зарегистрированных сделок уже превысило 6500. Каждый может реализовать право свободно распоряжаться землей, и все большее количество заключенных сделок свидетельствует, что рынок является действенным, прозрачным и работает в пользу украинских граждан", – отметил премьер.

https://www.facebook.com/dshmyhal/posts/398216311745578

За первый месяц запуска рынка земли в Украине не увидели ажиотажа: за 30 дней заключили 2901 сделку на сумму 210 млн грн, сообщил 30 июля министр аграрной политики Роман Лещенко.

"То есть лишь один из 2 тыс. владельцев земли распорядился ею: продал или подарил", – отметил Лещенко.

По его словам, средняя цена за 1 га земли составляла 40 тыс. грн.

Контекст:

1 июля в Украине открылся рынок земли. С этого дня также заработал портал мониторинга земель, где публикуются данные про площадь отчужденных и переданных в пользование участков, цены, данные о площади земель, приобретенных одним субъектом.

За первый день работы рынка был зарегистрирован 61 договор о праве собственности на земли сельскохозяйственного назначения, из них подпадали под ныне снятый мораторий только три, заявлял Лещенко.

До 2023 года, согласно закону об обороте земель сельскохозяйственного назначения, землю смогут покупать только граждане Украины, но не более 100 га земли в одни руки, с 2023 года землю разрешат покупать юридическим лицам – резидентам Украины (не более 10 тыс. га в одни руки). Государственные и коммунальные земли сельскохозяйственного назначения продаваться не будут.

Согласно результатам опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии 22–29 июня, 74,9% украинцев среди тех, кто принял бы участие в референдуме, поддержали бы запрет на продажу земель сельскохозяйственного назначения. Помимо этого, 84,1% украинцев высказались против продажи сельскохозяйственной земли иностранцам.

По информации Шмыгаля, рынок земли принесет Украине $10 млрд инвестиций.

Теги: Украина, инвестиции, Денис Шмыгаль, рынок земли, Роман Лещенко
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