Министр аграрной политики Лещенко: Бюджет дотаций Евросоюза на агросектор – более €60 млрд, а вся поддержка сектора в Украине – 4,5 млрд грн

Лещенко считает, что за несколько лет в Украине можно сделать полное импортозамещение сельхозпродукции Фото: kmu.gov.ua

Отвечая на вопрос, на чей опыт ориентировались в Украине, определяя параметры земельной реформы, Лещенко сказал, что специалисты исследовали опыт всех европейских коллег.

"Наиболее удачная аграрная реформа, по моему мнению, – польская. Они дали возможность работать на земле, выкупить эту землю, и сегодня польский аграрий – лидер в Европе по производству мяса, молока, фруктов, овощей. Польша сделала это 15 лет назад, а мы – только сейчас", – сказал министр.

По его словам, благодаря земельной реформе Польша быстро стала членом ЕС и получила значительный экономический рост. За те годы, которые Польша находится в ЕС, польские аграрии получили десятки миллиардов субсидий только за счет того, что они активно развивали сельское хозяйство, подчеркнул он.

"Украина если бы ранее провела реформу и вступила в ЕС, была бы аграрной супердержавой. Сегодня бюджет дотаций ЕС на агросектор – более €60 млрд, а вся поддержка этого сектора в Украине – 4,5 млрд грн. И при этом наши аграрии с минимальной поддержкой продолжают работать и развиваться, поставлять продукцию за границу и давать валютную выручку", – заявил министр агрополитики.

Лещенко добавил, что экспорт продовольствия обеспечивает половину валютных поступлений в страну – это поддерживает гривну и доходы украинцев.

На вопрос, много ли Украине нужно времени, чтобы догнать Польшу в аграрной сфере, Лещенко ответил: "Вы будете шокированы: при системной государственной поддержке отрасли за несколько лет мы полностью сделаем импортозамещение сельхозпродукции. Основное, что сдерживало нашего производителя, – это отсутствие права собственности на землю и доступных финансовых инструментов".

В 2020 году агропредприятия Украины увеличили свою прибыль в полтора раза, до 58,5 млрд грн, об этом писало в феврале 2021 года агентство УНИАН со ссылкой на пресс-службу Национального научного центра "Институт аграрной экономики". При этом само производство сельхозпродукции сократилось на 14%. Эксперты отмечали, что рост пробыли вызван исключительно подорожанием агропродукции.

В августе 2021 года премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что аграрная отрасль в стране начала активно восстанавливаться.