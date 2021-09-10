Министр аграрной политики Лещенко: Бюджет дотаций Евросоюза на агросектор – более €60 млрд, а вся поддержка сектора в Украине – 4,5 млрд грн

Отвечая на вопрос, на чей опыт ориентировались в Украине, определяя параметры земельной реформы, Лещенко сказал, что специалисты исследовали опыт всех европейских коллег.
"Наиболее удачная аграрная реформа, по моему мнению, – польская. Они дали возможность работать на земле, выкупить эту землю, и сегодня польский аграрий – лидер в Европе по производству мяса, молока, фруктов, овощей. Польша сделала это 15 лет назад, а мы – только сейчас", – сказал министр.
По его словам, благодаря земельной реформе Польша быстро стала членом ЕС и получила значительный экономический рост. За те годы, которые Польша находится в ЕС, польские аграрии получили десятки миллиардов субсидий только за счет того, что они активно развивали сельское хозяйство, подчеркнул он.
"Украина если бы ранее провела реформу и вступила в ЕС, была бы аграрной супердержавой. Сегодня бюджет дотаций ЕС на агросектор – более €60 млрд, а вся поддержка этого сектора в Украине – 4,5 млрд грн. И при этом наши аграрии с минимальной поддержкой продолжают работать и развиваться, поставлять продукцию за границу и давать валютную выручку", – заявил министр агрополитики.
Лещенко добавил, что экспорт продовольствия обеспечивает половину валютных поступлений в страну – это поддерживает гривну и доходы украинцев.
На вопрос, много ли Украине нужно времени, чтобы догнать Польшу в аграрной сфере, Лещенко ответил: "Вы будете шокированы: при системной государственной поддержке отрасли за несколько лет мы полностью сделаем импортозамещение сельхозпродукции. Основное, что сдерживало нашего производителя, – это отсутствие права собственности на землю и доступных финансовых инструментов".
В 2020 году агропредприятия Украины увеличили свою прибыль в полтора раза, до 58,5 млрд грн, об этом писало в феврале 2021 года агентство УНИАН со ссылкой на пресс-службу Национального научного центра "Институт аграрной экономики". При этом само производство сельхозпродукции сократилось на 14%. Эксперты отмечали, что рост пробыли вызван исключительно подорожанием агропродукции.
В августе 2021 года премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что аграрная отрасль в стране начала активно восстанавливаться.
1 июля в Украине открылся рынок земли. С этого дня также заработал портал мониторинга земель, где публикуются данные про площадь отчужденных и переданных в пользование участков, цены, данные о площади земель, приобретенных одним субъектом.
До 2023 года, согласно закону об обороте земель сельскохозяйственного назначения, землю смогут покупать только граждане Украины, но не более 100 га земли в одни руки, с 2023 года землю разрешат покупать юридическим лицам – резидентам Украины (не более 10 тыс. га в одни руки). Государственные и коммунальные земли сельскохозяйственного назначения продаваться не будут.
За первый день работы рынка был зарегистрирован 61 договор о праве собственности на земли сельскохозяйственного назначения, из них подпадали под ныне снятый мораторий только три, сообщил Лещенко.
По состоянию на 31 августа в Украине в рамках рынка земли заключили более 11 тыс. соглашений, проинформировала пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.
По информации премьер-министра Дениса Шмыгаля, рынок земли принесет Украине $10 млрд инвестиций.
Согласно результатам опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии 22–29 июня, 74,9% украинцев среди тех, кто принял бы участие в референдуме, поддержали бы запрет на продажу земель сельскохозяйственного назначения. Помимо этого, 84,1% украинцев высказались против продажи сельскохозяйственной земли иностранцам.