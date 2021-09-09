Аудит земель показал, что в Украине 30 лет обманывали общество – министр аграрной политики Лещенко

"Почему возникла тема аудита? Президент поставил задачу ускорения реформы путем передачи земли из государственной в коммунальную собственность. Но перед тем, как что-то передавать, надо понимать, что же у тебя есть. В 2016 году заявлялось, что в госсобственности находятся 10 млн га. Но сейчас половины из них уже нет. Они сегодня в частных руках. И это произошло за период независимости", – отметил министр.
По его словам, на балансе в госсобственности осталось 750 тыс. га.
"1,7 млн га передали общинам ранее, но это была не реформа, а псевдоцентрализация, когда одни общины получали землю, а другие нет. В ручном режиме мы фактически передали 2,3 млн га земель украинцам. И все, что осталось на балансе в госсобственности, – 750 тыс. га. Это земли Министерства обороны, Национальной академии наук, Министерства образования и так далее. Если бы в госсобственности было больше земель, мы передали бы больше. Но невозможно передать то, чего не существует", – подчеркнул Лещенко.
Министр аграрной политики Лещенко: Когда подписывали Соглашение об ассоциации с ЕС, никто не подумал о защите национального производителя. Читайте полную версию интервью
1 июля в Украине открылся рынок земли. С этого дня также заработал портал мониторинга земель, где публикуются данные про площадь отчужденных и переданных в пользование участков, цены, данные о площади земель, приобретенных одним субъектом.
За первый день работы рынка был зарегистрирован 61 договор о праве собственности на земли сельскохозяйственного назначения, из них подпадали под ныне снятый мораторий только три, заявлял Лещенко.
До 2023 года, согласно закону об обороте земель сельскохозяйственного назначения, землю смогут покупать только граждане Украины, но не более 100 га земли в одни руки, с 2023 года землю разрешат покупать юридическим лицам – резидентам Украины (не более 10 тыс. га в одни руки). Государственные и коммунальные земли сельскохозяйственного назначения продаваться не будут.
Согласно результатам опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии 22–29 июня, 74,9% украинцев среди тех, кто принял бы участие в референдуме, поддержали бы запрет на продажу земель сельскохозяйственного назначения. Помимо этого, 84,1% украинцев высказались против продажи сельскохозяйственной земли иностранцам.
По информации премьер-министра Дениса Шмыгаля, рынок земли принесет Украине $10 млрд инвестиций.
По состоянию на 31 августа в Украине в рамках рынка земли заключили более 11 тыс. соглашений, проинформировала пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.