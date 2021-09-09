Аудит земель показал, что в Украине 30 лет обманывали общество – министр аграрной политики Лещенко

"Почему возникла тема аудита? Президент поставил задачу ускорения реформы путем передачи земли из государственной в коммунальную собственность. Но перед тем, как что-то передавать, надо понимать, что же у тебя есть. В 2016 году заявлялось, что в госсобственности находятся 10 млн га. Но сейчас половины из них уже нет. Они сегодня в частных руках. И это произошло за период независимости", – отметил министр.

По его словам, на балансе в госсобственности осталось 750 тыс. га.

"1,7 млн га передали общинам ранее, но это была не реформа, а псевдоцентрализация, когда одни общины получали землю, а другие нет. В ручном режиме мы фактически передали 2,3 млн га земель украинцам. И все, что осталось на балансе в госсобственности, – 750 тыс. га. Это земли Министерства обороны, Национальной академии наук, Министерства образования и так далее. Если бы в госсобственности было больше земель, мы передали бы больше. Но невозможно передать то, чего не существует", – подчеркнул Лещенко.

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