В Украине начала активно восстанавливаться аграрная отрасль – Шмыгаль

"Аграрная отрасль начала активно восстанавливаться. За январь – июль индекс сельскохозяйственной продукции вырос на 2,5% (после падения в первой половине года). Кроме того, в этом году ожидается один из рекордных урожаев зерновых, в частности пшеницы", – написал он.

Шмыгаль считает, что "именно аграрная отрасль станет одним из драйверов восстановления экономики" во втором полугодии 2021 года.