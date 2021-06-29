Названы самые рентабельные отрасли Украины, в лидерах – аграрии

Ряд отраслей показали отрицательную рентабельность: временное размещение и организация питания (-8,9%), искусство, спорт, развлечения и отдых (-9,6%), операции с недвижимым имуществом (-5,4%).

В 2020 году агропредприятия Украины увеличили свою прибыль в полтора раза, до 58,5 млрд грн, об этом писало в феврале 2021 года агентство УНИАН со ссылкой на пресс-службу Национального научного центра "Институт аграрной экономики". При этом само производство сельхозпродукции сократилось на 14%. Эксперты отмечали, что рост пробыли вызван исключительно подорожанием агропродукции. Так, наибольшую прибыль получили сельскохозяйственные предприятия, которые производят подсолнечник, – около 21,1 млрд грн, пшеницу – 19 млрд грн, кукурузу на зерно – 11,9 млрд грн, рапс – 6,6 млрд грн, а также молоко – 3,8 млрд грн.

Контекст:

В декабре 2020 года Рада снизила для аграриев-производителей сырья ставку НДС с 20% до 14%, президент подписал закон в феврале 2021 года.

Также аграрии получили почти 1 млрд грн на компенсации при покупке техники, а еще они – самые активные участники правительственной программы дешевых кредитов, отчитались в украинских банках, пишет "Главком".

По данным Госслужбы статистики, подсолнечное масло украинского производства на внутреннем рынке за год подорожало на 64%, сахар – на 68%, яйца – на 34%, хлеб – на 17%, мясо – на 10,5%, обратило внимание издание. Также "Главком" подчеркивает, что по итогам 2020 года доходы украинских семей выросли только на 2,6%.