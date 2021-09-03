В Украине собрали рекордный урожай ранних зерновых – почти 45 млн тонн

"Сбор ранних зерновых культур в Украине завершен. На площади 10,2 млн га было намолочено 44,8 млн тонн зерна. Урожай является рекордным за всю историю Украины", – подчеркнул Лещенко.

Пшеницы намолочено 32,8 млн тонн. Самая высокая ее урожайность в Хмельницкой области – 65,2 ц/га. Ячменя намолочено более 10 млн тонн, лидером является Киевская область – 57,2 ц/га. По словам министра, лидером по сбору зерновых является Одесская область, за ней идут Днепропетровская, Запорожская, Николаевская, Харьковская и Херсонская области.

"Учитывая неурожай на других континентах, конъюнктура мировых цен является благоприятной для аграрной продукции Украины и усиливает роль нашего государства в глобальной продовольственной безопасности. Агросектор может в 2021 году сформировать более половины объема валютной выручки государства и обеспечить пятую часть ВВП Украины", – заявил Лещенко.