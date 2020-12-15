В Украине собранный урожай зерновых превышает потребности внутреннего рынка в три раза – Минэкономразвития

По состоянию на 14 декабря в Украине собрано 83,8 млн тонн основных сельскохозяйственных культур с площади 24,1 млн га. Зерновых и зернобобовых культур намолочено 65,4 млн тонн с площади 15,3 млн га. Об этом 15 декабря сообщила пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

По информации министерства, в разрезе культур собрано: пшеницы – 25,1 млн тонн (с площади 6,6 млн га), ячменя – 7,8 млн тонн (с 2,4 млн га), гороха – 516,2 тыс. тонн (с 237,7 тыс. га), кукурузы – 29,8 млн тонн (с 5,3 млн га), гречки – 106,5 тыс. тонн (с 78,5 тыс. га), проса – 244 тыс. тонн (с 150,4 тыс. га), сахарной свеклы – 9,2 млн тонн (с 216 тыс. га), подсолнечника – 13,1 млн тонн (с 6,4 млн га), сои – 2,8 млн тонн (с 1,3 млн га), рапса – 2,6 млн тонн (с 1,1 млн га).

"2020 год стал действительно турбулентным для Украины как в контексте экономической ситуации и ограничений, связанных с COVID-19, так и в связи с нетипичными погодными условиями. Традиционно производство сельхозпродукции в Украине является профицитным. В этом году валовой сбор зерна составил 65,4 млн тонн, что в три раза больше потребности внутреннего рынка, а также позволяет нам сохранять ведущие позиции по экспорту сельхозпродукции", – заявил министр экономики Игорь Петрашко.

По его словам, Украина поставила на внешние рынки 12,2 млн тонн пшеницы, что соответствует запланированной динамике в рамках заключенного меморандума с участниками зернового рынка. Переходные остатки пшеницы в 2020–2021 годах ожидаются на уровне 1,5 млн тонн, которые постепенно будут пополняться урожаем нового сезона.

Также было посеяно озимых культур на площади 8,07 млн га. В частности, посеяно пшеницы 6,1 млн га, ячменя – 954,7 тыс. га, ржи – 125,2 тыс. га, рапса – 881,1 тыс. га.

В 2019 году в Украине собрали рекордные 75 млн тонн зерновых и зернобобовых культур, в 2018 году объем урожая составил 70 млн тонн.