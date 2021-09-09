Министр аграрной политики Украины объяснил, почему импортные продукты дешевле украинских

Лещенко: На 2022 год господдержка производителей ожидается не менее 1% ВВП страны Фото: Роман Лещенко / Facebook

На вопрос, почему импортные продукты, к примеру, турецкие помидоры дешевле украинских, министр пояснил, что земельная реформа в Турции была проведена 20 лет назад.

"Создали право собственности на землю, государство дало программу финансирования на развитие овощеводства, производства ягод, тепличного хозяйства. Президент Реджеп Эрдоган определил одну из национальных стратегий 2030 так – Турция как продовольственный супермаркет. Банки (в первую очередь госбанки) дали приоритетное финансирование фермерам", – сказал он.

Министр добавил, что Турция также поощряла формирование промышленных теплиц и создала условия, при которых турки смогли создать один экспортный пул, с которым удобно работать другим странам, Украина же только недавно приняла закон, позволяющий развивать сельскохозяйственные кооперативы.

"Почему украинская продукция дорогая? Потому что фермер работает на своем небольшом участке земли и производит хорошую продукцию. Но одно дело, когда 20 фермеров работают сообща в промышленных масштабах, а другое – когда у тебя свое небольшое хозяйство, которое обрабатываешь собственными силами, и никто тебя не поддерживает, ты ни с кем не объединен. Кроме того, супермаркеты ставят наценки на свое усмотрение, захотят – 20–30%. Плюс требуют заплатить, чтобы на полку попасть. В Турции же есть на этот счет жесткие правила", – отметил он.

В животноводстве произошла похожая ситуация – сфера деградировала, потому что отсутствовала господдержка, пояснил министр.

По словам Лещенко, сейчас власти пытаются изменить эту ситуацию.

"Законопроект о внутренней торговле зарегистрирован в Верховной Раде. Кооперацию приняли, право собственности на землю дали. На 2022 год господдержка производителей ожидается не менее 1% ВВП страны, хотим в 2,5 раза увеличить поддержку промышленного тепличного хозяйства", – утверждает он.

Кроме того, при обновлении Соглашения об ассоциации с ЕС Украина намерена защитить своего производителя, потому что сейчас, отметил Лещенко, существует недобросовестная конкуренция.

Министр аграрной политики Лещенко: Когда подписывали Соглашение об ассоциации с ЕС, никто не подумал о защите национального производителя. Читайте полный текст интервью