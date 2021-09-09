Все ключевые ресурсы страны разворовывались через бесплатную приватизацию. Это преступления без срока давности – министр аграрной политики Лещенко

"По схемам разворовали месторождения полезных ископаемых. Например, в Полтавской области вели речь о реализации земель сельскохозяйственного назначения, а под ними были нефтегазовые месторождения, или в Житомирской области выводили земли с залежами янтаря и гранитов. То есть земли приватизировались, а потом на "своем" участке люди что хотели, то и делали – добывали медь, литий, другие ископаемые. И таким образом все ключевые ресурсы страны разворовывались через бесплатную приватизацию… Вспомните риторику последних лет, когда каждый день всем говорили: нельзя продавать землю, ведь это собственность украинского народа. И под этим красивым лозунгом грабили украинский народ 30 лет. Мы даже по карте видим, как и когда разбазаривали земли в зависимости от того, какой политический клан был у власти. Когда руководили донецкие – концентрировали земли в Донецкой и Луганской областях, когда представители Днепропетровской области – распределяли землю в этом регионе", – отметил министр.

По его словам, на привлечение виновных к ответственности могут уйти годы.

"Это преступления без срока давности. Следовательно, чиновники должны нести ответственность. Все схемы расследуются, и земля должна вернуться. Но это непростое дело. Мы передали материалы в правоохранительные органы. Мы понимаем, что на правосудие уйдут годы. Но уже сейчас мы выложим данные в открытый доступ, чтобы люди могли видеть, где и кому принадлежат земли. Земли, которые незаконно оказались в частных руках, должны были отойти территориальным общинам, то есть в коммунальную собственность. Сегодня украинцы обращаются в Госгеокадастр, но нам нечего передавать. Если бы то, что мы делаем сейчас, было сделано 10–15 лет тому назад, у нас был бы совсем другой баланс земель коммунальной и государственной собственности", – резюмировал Лещенко.

Министр аграрной политики Лещенко: Когда подписывали Соглашение об ассоциации с ЕС, никто не подумал о защите национального производителя. Читайте полную версию интервью