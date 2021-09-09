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Все ключевые ресурсы страны разворовывались через бесплатную приватизацию. Это преступления без срока давности – министр аграрной политики Лещенко

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Рынок земли в Украине открылся 1 июля этого года
Рынок земли в Украине открылся 1 июля этого года
Фото: depositphotos.com

Через бесплатную приватизацию земли в Украине годами разворовывались ключевые ресурсы страны. Об этом в интервью изданию "ГОРДОН" заявил министр аграрной политики Украины Роман Лещенко.

"По схемам разворовали месторождения полезных ископаемых. Например, в Полтавской области вели речь о реализации земель сельскохозяйственного назначения, а под ними были нефтегазовые месторождения, или в Житомирской области выводили земли с залежами янтаря и гранитов. То есть земли приватизировались, а потом на "своем" участке люди что хотели, то и делали – добывали медь, литий, другие ископаемые. И таким образом все ключевые ресурсы страны разворовывались через бесплатную приватизацию… Вспомните риторику последних лет, когда каждый день всем говорили: нельзя продавать землю, ведь это собственность украинского народа. И под этим красивым лозунгом грабили украинский народ 30 лет. Мы даже по карте видим, как и когда разбазаривали земли в зависимости от того, какой политический клан был у власти. Когда руководили донецкие – концентрировали земли в Донецкой и Луганской областях, когда представители Днепропетровской области – распределяли землю в этом регионе", – отметил министр.

По его словам, на привлечение виновных к ответственности могут уйти годы.

"Это преступления без срока давности. Следовательно, чиновники должны нести ответственность. Все схемы расследуются, и земля должна вернуться. Но это непростое дело. Мы передали материалы в правоохранительные органы. Мы понимаем, что на правосудие уйдут годы. Но уже сейчас мы выложим данные в открытый доступ, чтобы люди могли видеть, где и кому принадлежат земли. Земли, которые незаконно оказались в частных руках, должны были отойти территориальным общинам, то есть в коммунальную собственность. Сегодня украинцы обращаются в Госгеокадастр, но нам нечего передавать. Если бы то, что мы делаем сейчас, было сделано 10–15 лет тому назад, у нас был бы совсем другой баланс земель коммунальной и государственной собственности", – резюмировал Лещенко.

Министр аграрной политики Лещенко: Когда подписывали Соглашение об ассоциации с ЕС, никто не подумал о защите национального производителя. Читайте полную версию интервью

Контекст:

1 июля в Украине открылся рынок земли. С этого дня также заработал портал мониторинга земель, где публикуются данные про площадь отчужденных и переданных в пользование участков, цены, данные о площади земель, приобретенных одним субъектом.

За первый день работы рынка был зарегистрирован 61 договор о праве собственности на земли сельскохозяйственного назначения, из них подпадали под ныне снятый мораторий только три, заявлял Лещенко.

До 2023 года, согласно закону об обороте земель сельскохозяйственного назначения, землю смогут покупать только граждане Украины, но не более 100 га земли в одни руки, с 2023 года землю разрешат покупать юридическим лицам – резидентам Украины (не более 10 тыс. га в одни руки). Государственные и коммунальные земли сельскохозяйственного назначения продаваться не будут.

Согласно результатам опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии 22–29 июня, 74,9% украинцев среди тех, кто принял бы участие в референдуме, поддержали бы запрет на продажу земель сельскохозяйственного назначения. Помимо этого, 84,1% украинцев высказались против продажи сельскохозяйственной земли иностранцам.

По информации премьер-министра Дениса Шмыгаля, рынок земли принесет Украине $10 млрд инвестиций.

По состоянию на 31 августа в Украине в рамках рынка земли заключили более 11 тыс. соглашений, проинформировала пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

Елена ПОСКАННАЯ
журналист, редактор
Теги: Украина, коррупция, приватизация, янтарь, литий, рынок земли, Роман Лещенко
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