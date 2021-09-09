Через схему с бесплатной приватизацией на теневом рынке оказалось 5 млн га земли – министр аграрной политики Лещенко

Мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения был введен в Украине в 2001 году Фото: depositphotos.com

"Мораторий на реализацию земель сельскохозяйственного назначения для покупки-продажи был введен в 2001 году. Чиновницкие классы разных политических сил сформировали механизм бесплатной приватизации и записали в Земельном кодексе право получения 2 га земли в одни руки. В зависимости от того, кто был распорядителем – райгосадминистрации, сельсоветы, Госкомзем, Госгеокадастр – раздавали землю", – отметил министр.

По его словам, из-за схем в стране сложилась ситуация, когда один человек может владеть сотнями гектаров земли.

"Потом придумали схему, по которой земли, переданные в рамках бесплатной приватизации, получили статус земель для ведения личного сельского хозяйства. Таким образом, создав специальный статус земли, ее вывели из-под моратория. И эта земля свободно продавалась и покупалась все последние годы. Так и сформировался теневой рынок объемом в 5 млн га. Юридические лица покупали и продавали [землю] без каких-либо ограничений, что позволило в итоге концентрировать сотни гектаров в одних руках", – подчеркнул Лещенко.

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