Через схему с бесплатной приватизацией на теневом рынке оказалось 5 млн га земли – министр аграрной политики Лещенко

"Мораторий на реализацию земель сельскохозяйственного назначения для покупки-продажи был введен в 2001 году. Чиновницкие классы разных политических сил сформировали механизм бесплатной приватизации и записали в Земельном кодексе право получения 2 га земли в одни руки. В зависимости от того, кто был распорядителем – райгосадминистрации, сельсоветы, Госкомзем, Госгеокадастр – раздавали землю", – отметил министр.
По его словам, из-за схем в стране сложилась ситуация, когда один человек может владеть сотнями гектаров земли.
"Потом придумали схему, по которой земли, переданные в рамках бесплатной приватизации, получили статус земель для ведения личного сельского хозяйства. Таким образом, создав специальный статус земли, ее вывели из-под моратория. И эта земля свободно продавалась и покупалась все последние годы. Так и сформировался теневой рынок объемом в 5 млн га. Юридические лица покупали и продавали [землю] без каких-либо ограничений, что позволило в итоге концентрировать сотни гектаров в одних руках", – подчеркнул Лещенко.
Министр аграрной политики Лещенко: Когда подписывали Соглашение об ассоциации с ЕС, никто не подумал о защите национального производителя. Читайте полную версию интервью
1 июля в Украине открылся рынок земли. С этого дня также заработал портал мониторинга земель, где публикуются данные про площадь отчужденных и переданных в пользование участков, цены, данные о площади земель, приобретенных одним субъектом.
За первый день работы рынка был зарегистрирован 61 договор о праве собственности на земли сельскохозяйственного назначения, из них подпадали под ныне снятый мораторий только три, заявлял Лещенко.
До 2023 года, согласно закону об обороте земель сельскохозяйственного назначения, землю смогут покупать только граждане Украины, но не более 100 га земли в одни руки, с 2023 года землю разрешат покупать юридическим лицам – резидентам Украины (не более 10 тыс. га в одни руки). Государственные и коммунальные земли сельскохозяйственного назначения продаваться не будут.
Согласно результатам опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии 22–29 июня, 74,9% украинцев среди тех, кто принял бы участие в референдуме, поддержали бы запрет на продажу земель сельскохозяйственного назначения. Помимо этого, 84,1% украинцев высказались против продажи сельскохозяйственной земли иностранцам.
По информации премьер-министра Дениса Шмыгаля, рынок земли принесет Украине $10 млрд инвестиций.
По состоянию на 31 августа в Украине в рамках рынка земли заключили более 11 тыс. соглашений, проинформировала пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.