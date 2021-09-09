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Украинцев годами пугали вывозом плодородного слоя почвы в Китай, а все это время в стране существовал теневой рынок земли – Лещенко

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Лещенко: В этом месяце обнародуем списки граждан Украины, которые воспользовались правом бесплатной приватизации более одного раза
Лещенко: В этом месяце обнародуем списки граждан Украины, которые воспользовались правом бесплатной приватизации более одного раза
Фото: Міністерство аграрної політики та продовольства України / Facebook

Несмотря на действовавший с 2001 года мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения, в Украине сформировался теневой рынок земли. Об этом в интервью изданию "ГОРДОН" заявил министр аграрной политики Украины Роман Лещенко.

"В этом месяце обнародуем списки граждан Украины, которые воспользовались правом бесплатной приватизации более одного раза, тем самым обманув государство, откроем реестры землевладельцев, которые владели более чем 100 га в период моратория и до момента запуска рынка земли. Также покажем юридические лица, которые владеют землями. У нас, например, есть юрлицо, в собственности которого 3 тыс. га, сформированных в период моратория на куплю-продажу земли. При этом когда мы запустили рынок, то согласно новому земельному законодательству, запретили юрлицам покупать землю", – отметил Лещенко.

По его словам, теневой рынок земли устраивал всех, кто участвовал в коррупционных схемах.

"Цинизм ситуации в том, что украинцев годами пугали снятием плодородного слоя почвы и вывозом его в Китай, и все это время в Украине существовал теневой рынок земли. Всех это устраивало, потому что на миллиарды долларов реализовывались коррупционные схемы по всей стране", – подчеркнул Лещенко.

Министр аграрной политики Лещенко: Когда подписывали Соглашение об ассоциации с ЕС, никто не подумал о защите национального производителя. Читайте полную версию интервью

Контекст:

1 июля в Украине открылся рынок земли. С этого дня также заработал портал мониторинга земель, где публикуются данные про площадь отчужденных и переданных в пользование участков, цены, данные о площади земель, приобретенных одним субъектом.

За первый день работы рынка был зарегистрирован 61 договор о праве собственности на земли сельскохозяйственного назначения, из них подпадали под ныне снятый мораторий только три, заявлял Лещенко.

До 2023 года, согласно закону об обороте земель сельскохозяйственного назначения, землю смогут покупать только граждане Украины, но не более 100 га земли в одни руки, с 2023 года землю разрешат покупать юридическим лицам – резидентам Украины (не более 10 тыс. га в одни руки). Государственные и коммунальные земли сельскохозяйственного назначения продаваться не будут.

Согласно результатам опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии 22–29 июня, 74,9% украинцев среди тех, кто принял бы участие в референдуме, поддержали бы запрет на продажу земель сельскохозяйственного назначения. Помимо этого, 84,1% украинцев высказались против продажи сельскохозяйственной земли иностранцам.

По информации премьер-министра Дениса Шмыгаля, рынок земли принесет Украине $10 млрд инвестиций.

По состоянию на 31 августа в Украине в рамках рынка земли заключили более 11 тыс. соглашений, проинформировала пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

Елена ПОСКАННАЯ
журналист, редактор
Теги: Украина, коррупция, приватизация, рынок земли, Роман Лещенко, продажа
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