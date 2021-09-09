Украинцев годами пугали вывозом плодородного слоя почвы в Китай, а все это время в стране существовал теневой рынок земли – Лещенко

Лещенко: В этом месяце обнародуем списки граждан Украины, которые воспользовались правом бесплатной приватизации более одного раза Фото: Міністерство аграрної політики та продовольства України / Facebook

"В этом месяце обнародуем списки граждан Украины, которые воспользовались правом бесплатной приватизации более одного раза, тем самым обманув государство, откроем реестры землевладельцев, которые владели более чем 100 га в период моратория и до момента запуска рынка земли. Также покажем юридические лица, которые владеют землями. У нас, например, есть юрлицо, в собственности которого 3 тыс. га, сформированных в период моратория на куплю-продажу земли. При этом когда мы запустили рынок, то согласно новому земельному законодательству, запретили юрлицам покупать землю", – отметил Лещенко.

По его словам, теневой рынок земли устраивал всех, кто участвовал в коррупционных схемах.

"Цинизм ситуации в том, что украинцев годами пугали снятием плодородного слоя почвы и вывозом его в Китай, и все это время в Украине существовал теневой рынок земли. Всех это устраивало, потому что на миллиарды долларов реализовывались коррупционные схемы по всей стране", – подчеркнул Лещенко.

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