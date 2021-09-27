Большинство украинцев не собираются покупать или продавать землю после запуска рынка – опрос

15,6% граждан намерены оставить землю в аренде у прежнего арендатора.

8% респондентов планируют докупить себе еще земли, а 7,4% опрошенных сказали, что продадут всю землю или какую-то ее часть.

2,1% граждан хотят сменить арендатора.

Еще 13% респондентов затруднились с ответом.

Опрос проводился с 14 по 19 мая во всех регионах Украины, кроме оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также Крыма. Всего опрошено 2020 респондентов в возрасте старше 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.