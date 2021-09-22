В Украине заключили около 20 тыс. соглашений в рамках рынка земли

В Государственный земельный кадастр подано 5637 заявлений, из них согласовано 4982. В очереди на рассмотрение – два заявления, отказ получили 653.

Согласно инфографике, опубликованной ведомством, общая площадь земель, в отношении которых были зарегистрированы сделки, – 48 711 га.

По площади проданных земельных участков лидирует Кировоградская область (8,29 тыс. га), за ней следуют Харьковская (5,6 тыс. га), Полтавская (4,57 тыс. га), Днепропетровская (4,12 тыс. га) и Херсонская (3,29 тыс. га) области.

Инфографика: minagro.gov.ua

Министр аграрной политики Роман Лещенко призвал украинцев не спешить с продажей земли.

"Я считаю, что украинская земля недооценена и стоимость будет расти на 7–10% в год, арендная плата будет также расти. Я призываю украинцев работать на своей земле или сдавать ее в аренду", – сказал Лещенко в интервью "Цензор.НЕТ", которое было опубликовано 14 сентября.