В Украине заключили около 20 тыс. соглашений в рамках рынка земли

В Государственный земельный кадастр подано 5637 заявлений, из них согласовано 4982. В очереди на рассмотрение – два заявления, отказ получили 653.
Согласно инфографике, опубликованной ведомством, общая площадь земель, в отношении которых были зарегистрированы сделки, – 48 711 га.
По площади проданных земельных участков лидирует Кировоградская область (8,29 тыс. га), за ней следуют Харьковская (5,6 тыс. га), Полтавская (4,57 тыс. га), Днепропетровская (4,12 тыс. га) и Херсонская (3,29 тыс. га) области.
Министр аграрной политики Роман Лещенко призвал украинцев не спешить с продажей земли.
"Я считаю, что украинская земля недооценена и стоимость будет расти на 7–10% в год, арендная плата будет также расти. Я призываю украинцев работать на своей земле или сдавать ее в аренду", – сказал Лещенко в интервью "Цензор.НЕТ", которое было опубликовано 14 сентября.
1 июля в Украине открылся рынок земли. С этого дня также заработал портал мониторинга земель, где публикуются данные о площади отчужденных и переданных в пользование участков, цены, данные о площади земель, приобретенных одним субъектом.
За первый день работы рынка был зарегистрирован 61 договор о праве собственности на земли сельскохозяйственного назначения, из них подпадали под ныне снятый мораторий только три, заявлял Лещенко.
До 2023 года, согласно закону об обороте земель сельскохозяйственного назначения, землю смогут покупать только граждане Украины, но не более 100 га земли в одни руки, с 2023 года землю разрешат покупать юридическим лицам – резидентам Украины (не более 10 тыс. га в одни руки). Государственные и коммунальные земли сельскохозяйственного назначения продаваться не будут.
Согласно результатам опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии 22–29 июня, 74,9% украинцев среди тех, кто принял бы участие в референдуме, поддержали бы запрет на продажу земель сельскохозяйственного назначения. Помимо этого, 84,1% украинцев высказались против продажи сельскохозяйственной земли иностранцам.
По информации премьер-министра Дениса Шмыгаля, рынок земли принесет Украине $10 млрд инвестиций.