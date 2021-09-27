53% украинцев поддерживают рынок земли – опрос

37% украинцев придерживаются мнения, что земля не может быть объектом купли-продажи Фото: depositphotos.com

26,9% опрошенных считают, что землю продавать можно, но только не иностранцам.

11,9% респондентов отметили, что землю можно продавать, если есть ограничение на величину площади, которой может владеть один человек или хозяйство.

9,9% украинцев готовы поддержать рынок, если законодательно будет закреплена минимальная цена, ниже которой земля продаваться/покупаться не может.

Еще 4,7% опрошенных считают, что земля должна быть в свободной продаже, без каких-либо ограничений.

В то же время 37,2% респондентов придерживаются мнения, что земля в принципе не может быть объектом купли-продажи.

9,2% граждан затруднились с ответом.

Опрос проводился с 14 по 19 мая во всех регионах Украины, кроме оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также Крыма. Всего опрошено 2020 респондентов в возрасте старше 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.