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53% украинцев поддерживают рынок земли – опрос

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37% украинцев придерживаются мнения, что земля не может быть объектом купли-продажи
37% украинцев придерживаются мнения, что земля не может быть объектом купли-продажи
Фото: depositphotos.com

53,4% украинцев в том или ином виде поддерживают идею рынка земли. Об этом свидетельствуют опубликованные 27 сентября результаты опроса, проведенного Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова.

26,9% опрошенных считают, что землю продавать можно, но только не иностранцам.

11,9% респондентов отметили, что землю можно продавать, если есть ограничение на величину площади, которой может владеть один человек или хозяйство.

9,9% украинцев готовы поддержать рынок, если законодательно будет закреплена минимальная цена, ниже которой земля продаваться/покупаться не может.

Еще 4,7% опрошенных считают, что земля должна быть в свободной продаже, без каких-либо ограничений.

В то же время 37,2% респондентов придерживаются мнения, что земля в принципе не может быть объектом купли-продажи.

9,2% граждан затруднились с ответом.

Опрос проводился с 14 по 19 мая во всех регионах Украины, кроме оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также Крыма. Всего опрошено 2020 респондентов в возрасте старше 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Контекст:

1 июля в Украине открылся рынок земли. С этого дня также заработал портал мониторинга земель, где публикуются данные о площади отчужденных и переданных в пользование участков, цены, данные о площади земель, приобретенных одним субъектом.

За первый день работы рынка был зарегистрирован 61 договор о праве собственности на земли сельскохозяйственного назначения, из них подпадали под ныне снятый мораторий только три.

По состоянию на 22 сентября в Украине в рамках рынка земли заключили почти 20 тыс. соглашений.

До 2023 года, согласно закону об обороте земель сельскохозяйственного назначения, землю смогут покупать только граждане Украины, но не более 100 га в одни руки, с 2023 года землю разрешат покупать юридическим лицам – резидентам Украины (не более 10 тыс. га в одни руки). Государственные и коммунальные земли сельскохозяйственного назначения продаваться не будут.

По информации премьер-министра Дениса Шмыгаля, рынок земли принесет Украине $10 млрд инвестиций.

Теги: Украина, соцопрос, Центр Разумкова, мораторий, рынок земли, продажа
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