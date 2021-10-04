Фейковые фермеры скупают для агрохолдингов по 100 га земли – Тимошенко

"Сейчас скупают фейковые фермеры по 100 га земли на подставных лиц, реально [это делают] большие корпорации, холдинги. Идет огромная афера с сельскохозяйственной землей", – отметила она.

Контекст:

1 июля в Украине открылся рынок земли. С этого дня также заработал портал мониторинга земель, где публикуются данные о площади отчужденных и переданных в пользование участков, ценах, данные о площади земель, приобретенных одним субъектом.

За первый день работы рынка был зарегистрирован 61 договор о праве собственности на земли сельскохозяйственного назначения, из них подпадали под ныне снятый мораторий только три.

По состоянию на 22 сентября в Украине в рамках рынка земли заключили почти 20 тыс. соглашений.

До 2023 года, согласно закону об обороте земель сельскохозяйственного назначения, землю смогут покупать только граждане Украины, но не более 100 га в одни руки, с 2023 года землю разрешат покупать юридическим лицам – резидентам Украины (не более 10 тыс. га в одни руки). Государственные и коммунальные земли сельскохозяйственного назначения продаваться не будут.

По информации премьер-министра Дениса Шмыгаля, рынок земли принесет Украине $10 млрд инвестиций.