Саакашвили попал в реанимацию, в Украине предотвратили убийство министра. Главное за день

Министр аграрной политики Украины Роман Лещенко (на фото он в центре, слева – глава МВД Денис Монастырский, справа – руководитель Нацполиции Игорь Клименко) сказал, что шокирован ситуацией с покушением Фото: mvs.gov.ua

Саакашвили попал в реанимацию

Третий президент Грузии Михаил Саакашвили голодает уже 49 дней. Грузинский омбудсмен Нино Ломджария заявила сегодня, что состояние Саакашвили критическое и он может впасть в кому. Вице-премьер, министр культуры, спорта и молодежи Грузии Тея Цулукиани отметила, что причин для беспокойства нет.

А после этого Саакашвили на встрече с адвокатами потерял сознание. Из помещения, где проходила встреча, его унесли на носилках.

Сейчас политик находится в реанимации. По словам врача-реаниматолога Гулико Килиптари, его состояние стабилизировалось.

Покушение на министра Кабмина Украины

Сегодня вечером в Министерстве внутренних дел сообщили, что предотвратили убийство одного из министров Кабмина – главы Минагрополитики Романа Лещенко. Министр внутренних дел Денис Монастырский рассказал, что заказчики покушения – гражданин США, с которым Лещенко сотрудничал в 2018 году, и гражданка Украины. О ней правоохранители не сообщали деталей.

По данным МВД, заказчики сначала заплатили коллектору $150 тыс. за "выбивание" денег с Лещенко. Коллектор задачу не выполнил, а денег не вернул. Они решили заказать коллектора, а когда удостоверились в его смерти (правоохранители инсценировали ее), заказали нанесение телесных повреждений и Лещенко. На видео, которое обнародовало МВД, американец говорил, что "не будет против", если министра убьют.

Всех подозреваемых в причастности к преступлению задержали 17 ноября. Им сообщили о подозрении в похищении человека, вымогательстве, покушении на убийство и нанесении тяжких телесных повреждений. Максимальное наказание по этим статьям – пожизненное лишение свободы.

Лещенко сказал, что постоянно получает угрозы начиная с 2020 года. С американцем он сотрудничал, когда занимался аграрным бизнесом, еще не будучи госслужащим.

По словам министра, он шокирован случившимся.

Мера пресечения Леросу по делу о среднем пальце

Печерский районный суд Киева избрал внефракционному народному депутату Гео Леросу меру пресечения в виде личного обязательства. Суд назначил нардепу меру пресечения по делу о хулиганстве в Верховной Раде (Лерос 4 ноября в парламенте показал средний палец президенту Владимиру Зеленскому).

Отчет разведки по вагнеровцам

Журналистка Янина Соколова на следующий день после выхода расследования Bellingcat опубликовала документы о подготовке спецоперации под кодовым названием "Авеню" по задержанию боевиков российской частной военной компании "Вагнер", в частности – о переносе ее финального этапа после решения "высшего военно-политического руководства" Украины. Документы, по словам журналистки, ей подбросили на флешке. Она считает материалы оригинальными.

Как готовилась и провалилась спецоперация по вагнеровцам. Полное расследование Bellingcat

ВСК по расследованию смерти Полякова

Верховная Рада создала временную следственную комиссию для расследования смерти народного депутата от группы "За майбутнє" Антона Полякова. Решение поддержали 322 народных депутата, против не голосовал никто.