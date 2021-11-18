Саакашвили потерял сознание, его унесли на носилках – адвокат

Саакашвили "упал наповал", его унесли на носилках из помещение, где проходила встреча с адвокатами, говорит один из его защитников Фото: ЕРА

"Не могу делать медицинских оценок, но он был в очень тяжелом состоянии. Когда он упал, пока принесли носилки, он был в очень плохом состоянии. Миша выходил со встречи с адвокатами, должен был подняться наверх, но, когда выходил, упал наповал. Сотрудники [тюрьмы] старались открыть ему глаза, потом положили на носилки. Сейчас я не знаю, в каком он состоянии. 10 минут, как его унесли, не знаю куда", – сказал Басилая.

Народный депутат Украины от "Слуги народа", возлюбленная Саакашвили Елизавета Ясько, которая тоже цитирует адвоката, пишет, что это произошло, когда Саакашвили выходил для встречи с защитой.

"Когда он [Михаил Саакашвили] выходил для встречи с адвокатами, он упал... был без сознания, ему пальцами открыли глаза... отнесли его на носилках, неизвестно куда", – написала нардеп в Facebook, цитируя Басилаю.

Она подчеркнула, что близкие Саакашвили не знают, в каком он сейчас состоянии, политика, по словам Ясько не смогли привести в сознание.

Саакашвили голодает 49-й день. Состояние политика критическое, он может впасть в кому, заявляла сегодня грузинский омбудсмен Нино Ломджария.