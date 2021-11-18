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Саакашвили потерял сознание, его унесли на носилках – адвокат

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Саакашвили "упал наповал", его унесли на носилках из помещение, где проходила встреча с адвокатами, говорит один из его защитников
Саакашвили "упал наповал", его унесли на носилках из помещение, где проходила встреча с адвокатами, говорит один из его защитников
Фото: ЕРА

Третий президент Грузии Михаил Саакашвили 18 ноября потерял сознание во время встречи с адвокатами в тюремной больнице в Тбилиси. Об этом один из его адвокатов – Бека Басилая – рассказал журналистам, сообщает "Эхо Кавказа".

"Не могу делать медицинских оценок, но он был в очень тяжелом состоянии. Когда он упал, пока принесли носилки, он был в очень плохом состоянии. Миша выходил со встречи с адвокатами, должен был подняться наверх, но, когда выходил, упал наповал. Сотрудники [тюрьмы] старались открыть ему глаза, потом положили на носилки. Сейчас я не знаю, в каком он состоянии. 10 минут, как его унесли, не знаю куда", – сказал Басилая.

Народный депутат Украины от "Слуги народа", возлюбленная Саакашвили Елизавета Ясько, которая тоже цитирует адвоката, пишет, что это произошло, когда Саакашвили выходил для встречи с защитой.

"Когда он [Михаил Саакашвили] выходил для встречи с адвокатами, он упал... был без сознания, ему пальцами открыли глаза... отнесли его на носилках, неизвестно куда", – написала нардеп в Facebook, цитируя Басилаю.

Она подчеркнула, что близкие Саакашвили не знают, в каком он сейчас состоянии, политика, по словам Ясько не смогли привести в сознание.

https://www.facebook.com/lisayasko.ukraine/posts/396587368878917

Саакашвили голодает 49-й день. Состояние политика критическое, он может впасть в кому, заявляла сегодня грузинский омбудсмен Нино Ломджария.

Контекст:

В 2004–2013 годах Саакашвили занимал пост президента Грузии два срока подряд. Вскоре после ухода с поста президента он покинул страну.

В 2015–2016 годах Саакашвили возглавлял Одесскую облгосадминистрацию. Он получил украинское гражданство в мае 2015 года, а в июле 2017-го потерял его. В мае 2019 года президент Украины Владимир Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство. С июня 2020 года Саакашвили находится в должности главы Исполнительного комитета реформ Украины.

В Грузии Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы за помилование бывших сотрудников МВД, осужденных за убийство сотрудника "Объединенного банка Грузии" Сандро Гиргвлиани. Еще шесть лет он получил по делу об избиении политика Валерия Гелашвили. В отношении Саакашвили в Грузии расследуют еще несколько дел, в том числе о разгоне акции протеста в ноябре 2007 года.

В сентябре 2021 года Саакашвили рассказал о намерении приехать в Грузию 2 октября, в день местных выборов. Утром 1 октября политик сообщил о возвращении в страну. В тот же день Саакашвили был задержан и арестован. Он объявил голодовку, которая длится 47-й день. По данным украинского омбудсмена, у Саакашвили началась кровавая рвота, ему нужна помощь гастроэнтеролога.

11 ноября Специальная пенитенциарная служба Грузии обнародовала видеокадры перевода Саакашвили в тюремную больницу в Тбилиси. На кадрах видно, что Саакашвили сопротивляется, его силой тащат несколько охранников.

Саакашвили заявлял, что готов прекратить голодовку, если его переведут в гражданскую многопрофильную больницу.

18 ноября вице-премьер, министр культуры, спорта и молодежи Грузии Тея Цулукиани заявила, что причин для беспокойства по поводу состояния здоровья Саакашвили на данном этапе не существует и он будет переведен в гражданскую клинику при необходимости, передает агентство "Новости-Грузия".

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Грузия, Михаил Саакашвили, арест, больница, голодовка, больницы, Елизавета Ясько, задержание Саакашвили в Грузии
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