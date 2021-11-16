Саакашвили голодает 47-й день, у него началась кровавая рвота – Денисова

По ее словам, о резком ухудшении здоровья Саакашвили грузинским властям сообщила член консилиума врачей Нино Шарашенидзе, которая просила привлечь к медосмотру политика гастроэнтеролога. При этом консилиум второй день не может попасть к Саакашвили для проведения необходимых процедур.

Денисова сейчас находится в Грузии, она планирует сегодня лично посетить Саакашвили, но пока не получила разрешения от минюста Грузии на встречу.