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Саакашвили голодает 47-й день, у него началась кровавая рвота – Денисова

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Саакашвили стало хуже, сообщила украинский омбудсмен
Саакашвили стало хуже, сообщила украинский омбудсмен
Фото: EPA

Экс-президент Грузии, глава Исполкома реформ Украины Михаил Саакашвили держит голодовку в заключении в Грузии 47-й день. Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова написала в Telegram 15 ноября, что у него началось кровотечение, и ему необходим гастроэнтеролог.

По ее словам, о резком ухудшении здоровья Саакашвили грузинским властям сообщила член консилиума врачей Нино Шарашенидзе, которая просила привлечь к медосмотру политика гастроэнтеролога. При этом консилиум второй день не может попасть к Саакашвили для проведения необходимых процедур. 

Денисова сейчас находится в Грузии, она планирует сегодня лично посетить Саакашвили, но пока не получила разрешения от минюста Грузии на встречу. 

Контекст:

В 2004–2013 годах Саакашвили занимал пост президента Грузии два срока подряд. Вскоре после ухода с поста президента он покинул страну.

В 2015–2016 годах Саакашвили возглавлял Одесскую облгосадминистрацию. Он получил украинское гражданство в мае 2015 года, а в июле 2017-го потерял его. В мае 2019 года президент Украины Владимир Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство. С июня 2020 года Саакашвили находится в должности главы Исполнительного комитета реформ Украины.

В Грузии Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы за помилование бывших сотрудников МВД, осужденных за убийство сотрудника "Объединенного банка Грузии" Сандро Гиргвлиани. Еще шесть лет он получил по делу об избиении политика Валерия Гелашвили. В отношении Саакашвили в Грузии расследуют еще несколько дел, в том числе о разгоне акции протеста в ноябре 2007 года.

В сентябре 2021 года Саакашвили рассказал о намерении приехать в Грузию 2 октября, в день местных выборов. Утром 1 октября политик сообщил о возвращении в страну. В тот же день Саакашвили был задержан и арестован. Он объявил голодовку.

11 ноября Специальная пенитенциарная служба Грузии обнародовала видеокадры привоза Саакашвили в тюремную больницу в Тбилиси. На кадрах видно, что Саакашвили сопротивляется, его силой тащат несколько охранников. Видеозапись свидетельствует о факте пыток и жестокого обращения с экс-президентом Грузии, заявила Денисова.

Саакашвили заявил, что готов прекратить голодовку, если его переведут в гражданскую многопрофильную больницу.

Теги: Грузия, Михаил Саакашвили, тюрьма, Людмила Денисова, голодовка, врачи
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