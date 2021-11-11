Денисова: Видеозапись свидетельствует о факте пыток и жестокого обращения с Саакашвили

"Видеозапись свидетельствует о факте пыток и жестокого обращения с Михаилом, что является грубым нарушением статьи 3 Конвенции о защите прав человека и основных свобод. Нарушена статья 7 Международного пакта о гражданских и политических правах и статья 1 Конвенции ООН против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания", – говорится в заявлении.

Омбудсмен призвала Комитет ООН против пыток и Европейский комитет по предотвращению пыток отреагировать на этот факт.