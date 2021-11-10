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У Саакашвили есть повреждения различных частей тела – врач

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Кипшидзе рекомендовал как можно скорее перевести Саакашвили (на фото) в многопрофильную клинику
Кипшидзе рекомендовал как можно скорее перевести Саакашвили (на фото) в многопрофильную клинику
Фото: EPA

У третьего президента Грузии, главы Исполкома реформ Украины имеются телесные повреждения, в тюремной больнице проводится медицинская экспертиза. Об этом 10 ноября сообщил врач политика Николоз Кипшидзе, пишет "Грузия Online".

По словам врача, заметные повреждения есть на разных частях тела, они были запечатлены на фотографиях.

Кипшидзе отметил, что Саакашвили слаб, некоторые из тестов "не очень хорошие". При этом экс-президент Грузии не принимает лекарства.

Кипшидзе рекомендовал как можно скорее перевести Саакашвили в многопрофильную (гражданскую) клинику.

"Так долго это не продлится", – резюмировал врач экс-президента, который голодает 41-й день.

Контекст:

В 2004–2013 годах Саакашвили занимал пост президента Грузии два срока подряд. Вскоре после ухода с поста президента он покинул страну.

В 2015–2016 годах Саакашвили возглавлял Одесскую облгосадминистрацию. Он получил украинское гражданство в мае 2015 года, а в июле 2017-го потерял его. В мае 2019 года президент Украины Владимир Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство. С июня 2020 года Саакашвили находится в должности главы Исполнительного комитета реформ Украины.

В Грузии Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы за помилование бывших сотрудников МВД, осужденных за убийство сотрудника "Объединенного банка Грузии" Сандро Гиргвлиани. Еще шесть лет он получил по делу об избиении политика Валерия Гелашвили. В отношении Саакашвили в Грузии расследуют еще несколько дел, в том числе о разгоне акции протеста в ноябре 2007 года.

В сентябре 2021 года Саакашвили рассказал о намерении приехать в Грузию 2 октября, в день местных выборов. Утром 1 октября политик сообщил о возвращении в страну. В тот же день Саакашвили был задержан и арестован, его поместили в пенитенциарное учреждение №12 в Рустави.

1 октября экс-президент Грузии объявил голодовку.

Состояние Саакашвили критическое, оно может ухудшиться в ближайшее время, заявил 7 ноября после посещения политика его лечащий врач Кипшидзе. 8 ноября украинский омбудсмен Людмила Денисова сообщила, что состояние здоровья Саакашвили ухудшается стремительно, и призвала грузинские власти перевести политика в больницу, где есть условия для экстренной реанимации.

6 ноября грузинские власти заявили, что Саакашвили якобы нарушает условия голодовки и "получает еду и натуральные соки в разное время дня". В ответ политик объяснил, что соки давали ему медики в рамках протокола при голодовке, назвал обвинения оскорбительными и отказался принимать "все, что входит в этот протокол, в том числе минералы, витамины и таблетки глюкозы". Грузинский омбудсмен Нино Ломджария заявила, что Саакашвили не нарушал условий голодовки, принимая соки. 

8 ноября Саакашвили вывезли из колонии в городе Рустави и перевезли в медицинское учреждение для обвиняемых и осужденных №18 (тюремная больница в Глданском районе Тбилиси). Политик сообщал, что его доставили в Глданскую тюремную больницу обманным путем, а при переводе вытащили из машины, повалили на землю, несколько раз ударили по шее и тащили за волосы.

В минюсте Грузии заявляли, что перевод Саакашвили в тюремную больницу был необходим из-за его отказа от лечения. Защита Саакашвили и врачи настаивали, что политика нужно перевести в многопрофильную гражданскую клинику, адвокат Саакашвили Ника Гварамия не исключал, что в тюремной больнице могут устроить бунт, в результате которого экс-президента "ликвидируют".

МИД Украины направил ноту в МИД Грузии из-за перевода Саакашвили в тюремную больницу, около 90 нардепов Рады обратились к властям Грузии с просьбой вернуть политика в Украину. Международная правозащитная организация Amnesty International 9 ноября назвала политической местью происходящее с Саакашвили.

Теги: Грузия, Михаил Саакашвили, больница, Тбилиси, экспертиза, лечение, голодовка, президент, избиение, врач
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