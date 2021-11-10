У Саакашвили есть повреждения различных частей тела – врач

Кипшидзе рекомендовал как можно скорее перевести Саакашвили (на фото) в многопрофильную клинику Фото: EPA

По словам врача, заметные повреждения есть на разных частях тела, они были запечатлены на фотографиях.

Кипшидзе отметил, что Саакашвили слаб, некоторые из тестов "не очень хорошие". При этом экс-президент Грузии не принимает лекарства.

Кипшидзе рекомендовал как можно скорее перевести Саакашвили в многопрофильную (гражданскую) клинику.

"Так долго это не продлится", – резюмировал врач экс-президента, который голодает 41-й день.