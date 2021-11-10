Саакашвили голодает 41-й день. Мать политика говорит о риске остановки сердца

"Страшно об этом говорить, но он может просто инвалидом стать. Печень, почки, сердце могут у него остановиться", – сказала женщина в эфире канала "Украина 24".

Сегодня идет 41-й день голодовки Саакшвили. По словам Аласании, ее сын, возвращаясь в Грузию, "рискнул, чтобы спасти страну, которую он построил".

"Ему не дали права оправдать себя и ответить на какие-то вопросы. Это месть за то, что он попытался, и я думаю, ему это удалось – создать нормальное государство без коррупции. Он считает, что как только прекратит голодовку, его просто засадят на долгое время. К этим шести годам они еще добавят бог знает сколько. По их расчету, он должен там сидеть всю жизнь", – добавила Аласания.

Сегодня в Грузии состоится судебное слушание по одному из дел, в которых фигурирует Саакашвили.