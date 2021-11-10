Президент Польши заявил, что арест Саакашвили портит имидж Грузии

В то же время Дуда отметил, что уважает грузинскую судебную систему.

Президент добавил, что Польша помнит Саакашвили как друга бывшего главы государства Леха Качиньского, погибшего в авиакатастрофе под Смоленском в апреле 2010 года.

Дуда попросил Зурабишвили принять меры, чтобы довести его дело до мирного конца, подчеркнул информатор Polskie Radio.

Госсекретарь канцелярии президента Польши, руководитель бюро по международной политике Якуб Кумох сообщил в Twitter, что темами переговоров Дуды и Зурабишвили были председательство Польши в ОБСЕ, ситуация на польско-белорусской границе и двусторонние вопросы.

"Президент также заверил в нашей безоговорочной поддержке членства Грузии в НАТО и ЕС", – добавил он.

Prezydent @AndrzejDuda * rozmawia * z prezydent Gruzji * @Zourabichvili_S . Omawiano spraw * przewodnictwa w OBWE, sytuacj * na granicy polsko-bia * oruskiej i sprawy dwustronne. Prezydent zapewni * równie * o naszym jednoznacznym poparciu dla cz * onkostwa Gruzji w @NATO i UE * . — Jakub Kumoch (@JakubKumoch) November 8, 2021

В то же время Кумох отказался комментировать информацию о переговорах о Саакашвили.