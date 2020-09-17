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Песков заявил, что РФ не выдаст Польше трех российских диспетчеров по делу о Смоленской катастрофе

В Кремле негативно относятся к инициативе Варшавы арестовать российских авиадиспетчеров, работавших во время крушения под Смоленском самолета польского президента Леха Качиньского в 2010 году. Об этом заявил спикер Кремля Дмитрий Песков.

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Песков не знает, получили ли в РФ запрос из Варшавы
Песков не знает, получили ли в РФ запрос из Варшавы
Фото: ЕРА

Россия не выдаст Польше трех авиадиспетчеров, которые в день крушения самолета польского президента Леха Качиньского 10 апреля 2010 года работали на аэродроме "Смоленск-Северный". Об этом сегодня журналистам сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет "РИА Новости".

Он отметил, что в Кремле к инициативе польской прокуратуры относятся негативно.

Песков добавил, что не знает, получала ли Генпрокуратура РФ или следственные органы какие-либо обращения со стороны Варшавы по этому вопросу.

17 сентября стало известно, что Польша ходатайствует об аресте трех российских диспетчеров, которые дежурили в аэропорту Смоленска в день крушения польского правительственного самолета Ту-154М. Следствие выяснило, что радиолокационная система посадки, которой пользовались диспетчеры в Смоленске, была неисправна, при этом они передавали пилотам ложную информацию о фактическом положении самолета.

Самолет Ту-154, в котором находились президент Польши Лех Качиньский с супругой и 86 членами правительственной делегации, разбился под Смоленском 10 апреля 2010 года. Все находившиеся на борту люди погибли.

По версии России, авиакатастрофа произошла после требования командующего воздушными силами Польши Анджея Бласика идти на посадку, несмотря на сложные метеоусловия. В Польше эту версию отвергают.

В марте 2015 года главная военная прокуратура Польши выдвинула обвинения двум диспетчерам аэропорта Смоленска в деле о катастрофе самолета.

В феврале 2016 года Польша инициировала повторное расследование обстоятельств крушения Ту-154. В минобороны Польши заявляли, что самолет мог разрушиться в воздухе.

3 апреля 2017-го стало известно, что Польша намерена выдвинуть обвинения в предумышленном провоцировании трагедии под Смоленском двум российским авиадиспетчерам и неизвестному человеку, который находился в башне контроля полетов. Кремль отверг обвинения.

Теги: Россия, Кремль, арест, Дмитрий Песков, следствие, крушение, Смоленск, Генпрокуратура РФ, Смоленская катастрофа
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