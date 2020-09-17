Польша ходатайствует об аресте трех российских диспетчеров в деле о Смоленской катастрофе

Следствие по делу о крушении польского президентского самолета в РФ в 2010 году выяснило, что радиолокационная система посадки, которой пользовались диспетчеры в Смоленске, была неисправна, при этом они передавали пилотам ложную информацию о фактическом положении самолета. Польские следователи требуют ареста российских диспетчеров.

Самолет Ту-154, в котором находились президент Польши Лех Качиньский с супругой и 86 членами правительственной делегации, разбился под Смоленском 10 апреля 2010 года Фото: ЕРА

Следственная группа при Генпрокуратуре Польши ходатайствовала об аресте трех диспетчеров, которые дежурили в аэропорту Смоленска в день крушения польского правительственного самолета Ту-154М 10 апреля 2010 года. Об этом сообщает РАР со ссылкой на пресс-секретаря прокуратуры Еву Бялик.

Ходатайство направлено в окружной суд Варшавы.

Этот шаг является первым на пути к выдаче международного ордера на арест. После вынесения судом решения о временном аресте диспетчеров следователи смогут принять меры к их задержанию.

"Обвинения, предъявленные диспетчерам, касаются умышленного доведения до авиакатастрофы, которая привела к смерти большого количества людей", – заявила Бялик.

Генпрокуратура Польши несколько десятков раз обращалась к России с просьбами допросить фигурантов дела и огласить обвинения, однако они остались без ответа.

Агентство пишет, что следствие установило: радиолокационная система посадки, используемая смоленскими диспетчерами, в день крушения самолета вышла из строя. Они не владели информацией о точном положении самолета, однако давали пилотам команды на снижение и заход на посадку.

Самолет Ту-154, в котором находились президент Польши Лех Качиньский с супругой и 86 членами правительственной делегации, разбился под Смоленском 10 апреля 2010 года. Все находившиеся на борту люди погибли.

По версии России, авиакатастрофа произошла после требования командующего воздушными силами Польши Анджея Бласика идти на посадку, несмотря на сложные метеоусловия. В Польше эту версию отвергают.

В марте 2015 года главная военная прокуратура Польши выдвинула обвинения двум диспетчерам аэропорта Смоленска в деле о катастрофе самолета.

В феврале 2016 года Польша инициировала повторное расследование обстоятельств крушения Ту-154. В минобороны Польши заявляли, что самолет мог разрушиться в воздухе.

3 апреля 2017-го стало известно, что Польша намерена выдвинуть обвинения в предумышленном провоцировании трагедии под Смоленском двум российским авиадиспетчерам и неизвестному человеку, который находился в башне контроля полетов. Кремль отверг обвинения.