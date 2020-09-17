ГОРДОН
 
 
МИР

Польша ходатайствует об аресте трех российских диспетчеров в деле о Смоленской катастрофе

Следствие по делу о крушении польского президентского самолета в РФ в 2010 году выяснило, что радиолокационная система посадки, которой пользовались диспетчеры в Смоленске, была неисправна, при этом они передавали пилотам ложную информацию о фактическом положении самолета. Польские следователи требуют ареста российских диспетчеров.

Самолет Ту-154, в котором находились президент Польши Лех Качиньский с супругой и 86 членами правительственной делегации, разбился под Смоленском 10 апреля 2010 года
Самолет Ту-154, в котором находились президент Польши Лех Качиньский с супругой и 86 членами правительственной делегации, разбился под Смоленском 10 апреля 2010 года
Фото: ЕРА

Следственная группа при Генпрокуратуре Польши ходатайствовала об аресте трех диспетчеров, которые дежурили в аэропорту Смоленска в день крушения польского правительственного самолета Ту-154М 10 апреля 2010 года. Об этом сообщает РАР со ссылкой на пресс-секретаря прокуратуры Еву Бялик.

Ходатайство направлено в окружной суд Варшавы.

Этот шаг является первым на пути к выдаче международного ордера на арест. После вынесения судом решения о временном аресте диспетчеров следователи смогут принять меры к их задержанию.

"Обвинения, предъявленные диспетчерам, касаются умышленного доведения до авиакатастрофы, которая привела к смерти большого количества людей", – заявила Бялик.

Генпрокуратура Польши несколько десятков раз обращалась к России с просьбами допросить фигурантов дела и огласить обвинения, однако они остались без ответа. 

Агентство пишет, что следствие установило: радиолокационная система посадки, используемая смоленскими диспетчерами, в день крушения самолета вышла из строя. Они не владели информацией о точном положении самолета, однако давали пилотам команды на снижение и заход на посадку.

Самолет Ту-154, в котором находились президент Польши Лех Качиньский с супругой и 86 членами правительственной делегации, разбился под Смоленском 10 апреля 2010 года. Все находившиеся на борту люди погибли.

По версии России, авиакатастрофа произошла после требования командующего воздушными силами Польши Анджея Бласика идти на посадку, несмотря на сложные метеоусловия. В Польше эту версию отвергают.

В марте 2015 года главная военная прокуратура Польши выдвинула обвинения двум диспетчерам аэропорта Смоленска в деле о катастрофе самолета.

В феврале 2016 года Польша инициировала повторное расследование обстоятельств крушения Ту-154. В минобороны Польши заявляли, что самолет мог разрушиться в воздухе.

3 апреля 2017-го стало известно, что Польша намерена выдвинуть обвинения в предумышленном провоцировании трагедии под Смоленском двум российским авиадиспетчерам и неизвестному человеку, который находился в башне контроля полетов. Кремль отверг обвинения.

Теги: Россия, Польша, расследование, Лех Качиньский, Смоленская катастрофа
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Надо же, как папа старался. Маленькая копия". Димопулос показала дочь, мужа и старших детей
"Надо же, как папа старался. Маленькая копия". Димопулос показала дочь, мужа и старших детей
"Батюшка, благослови". Галкин отреагировал на Потапа в гриме
"Батюшка, благослови". Галкин отреагировал на Потапа в гриме
  "Атлантида". Вышел трейлер украинского фильма, претендующего на "Оскар". Видео
  "Атлантида". Вышел трейлер украинского фильма, претендующего на "Оскар". Видео
"Этот красивый живот нес и сотворил маленькую жизнь". Грэм показала крупным планом растяжки
"Этот красивый живот нес и сотворил маленькую жизнь". Грэм показала крупным планом растяжки
"Какой же огромный размер ступни! Пипец!". Подписчики Loboda обсудили ее свежее фото
"Какой же огромный размер ступни! Пипец!". Подписчики Loboda обсудили ее свежее фото
Королева после измены Тарзана обнародовала загадочное фото
Королева после измены Тарзана обнародовала загадочное фото
"Должно быть не все равно". Костромичева рассказала, как следит за фигурой
"Должно быть не все равно". Костромичева рассказала, как следит за фигурой
Разрушительница стереотипов. alyona alyona снялась в рекламе нижнего белья. Фото
Разрушительница стереотипов. alyona alyona снялась в рекламе нижнего белья. Фото
Уизерспун с бокалом в руках устроила танцы
Уизерспун с бокалом в руках устроила танцы
"Две булочки в духовке". Белла и беременная Джиджи Хадид показали животы
"Две булочки в духовке". Белла и беременная Джиджи Хадид показали животы
Рязанова после смерти сына: Люди говорят: "Встретимся там"… Я теперь не уверена...
Рязанова после смерти сына: Люди говорят: "Встретимся там"… Я теперь не уверена...
  "У каждого должна быть своя территория". Королева рассказала, чем мудрая женщина отличается от глупой
  "У каждого должна быть своя территория". Королева рассказала, чем мудрая женщина отличается от глупой
"Не знаю, что делать". Помощница Седоковой обманывала певицу, спуская ее деньги в казино
"Не знаю, что делать". Помощница Седоковой обманывала певицу, спуская ее деньги в казино
Жена Бабкина в странной позе рассказала о достижениях лета
Жена Бабкина в странной позе рассказала о достижениях лета
"Сладкий ангел". Хадид отправилась на конюшню
"Сладкий ангел". Хадид отправилась на конюшню
Бывшая жена рэпера Сереги: В нашей семье насилие было. Он избивал меня
Бывшая жена рэпера Сереги: В нашей семье насилие было. Он избивал меня
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"С челкой – помолодела". Ани Лорак сменила имидж. Фото до и после
"С челкой – помолодела". Ани Лорак сменила имидж. Фото до и после
  Кухар рассказала, кто из участников шоу "Танцы со звездами" перестал с ней здороваться
Кухар рассказала, кто из участников шоу "Танцы со звездами" перестал с ней здороваться
"На Таню похож". 75-летний Петросян впервые показал шестимесячного сына от 31-летней жены
"На Таню похож". 75-летний Петросян впервые показал шестимесячного сына от 31-летней жены
Каминская высказалась о вылете из "Танцев со звездами"
Каминская высказалась о вылете из "Танцев со звездами"
Поборовшая рак Алла Мазур показала фотосессию без парика
Поборовшая рак Алла Мазур показала фотосессию без парика
  "Детям до 16 запрещено". Чапкис раскритиковал танец alyona alyona на шоу "Танцы со звездами". Видео
"Детям до 16 запрещено". Чапкис раскритиковал танец alyona alyona на шоу "Танцы со звездами". Видео
"Буду ловить звезды". Огневич сфотографировалась в прозрачной комбинации
"Буду ловить звезды". Огневич сфотографировалась в прозрачной комбинации
Обнаженная жена Добрынина Квиткова показала цветок в зоне паха
Обнаженная жена Добрынина Квиткова показала цветок в зоне паха
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS