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ПРОИСШЕСТВИЯ

В Польше сделали вывод, что самолет Качиньского под Смоленском взорвали изнутри

Парламентская комиссия Польши по расследованию причин катастрофы самолета президента Леха Качиньского в 2010 году под Смоленском сделала вывод, что в авиалайнере перед крушением произошло два взрыва.

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Польский борт номер один разбился 10 апреля 2010 года
Польский борт номер один разбился 10 апреля 2010 года
Фото: ЕРА

Авиакатастрофа под Смоленском в РФ, в результате которой в апреле 2010 года погибли высокопоставленные лица Польши во главе с президентом Лехом Качиньским, произошла вследствие использования взрывчатки.

Это следует из видео, подготовленного комиссией Сейма, которая расследовала причины катастрофы. Ролик опубликован 31 июля в Vimeo председателем комиссии Антонием Мацеревичем.

По версии польских парламентариев, на борту самолета Ту-154 произошло два взрыва: один – в дальней части левого крыла, второй – непосредственно возле фюзеляжа. Об этом, в частности, свидетельствуют состояние тел погибших и конструктивные элементы упавшего самолета.

В отчете сказано, что на обломках разбившегося Ту-154 обнаружили следы трех видов взрывчатки – тротила, гексогена и пентрита.

Самолет Ту-154, в котором находились Качиньский с супругой и 86 членами правительственной делегации, разбился под Смоленском 10 апреля 2010 года. Все находившиеся на борту люди погибли.

По версии России, авиакатастрофа произошла после требования командующего воздушными силами Польши Анджея Бласика идти на посадку, несмотря на сложные метеоусловия. В Польше эту версию отвергают.

В марте 2015 года главная военная прокуратура Польши выдвинула обвинения двум диспетчерам аэропорта Смоленска в деле о катастрофе самолета.

В феврале 2016 года Польша инициировала повторное расследование обстоятельств крушения Ту-154. В минобороны Польши заявляли, что самолет мог разрушиться в воздухе.

3 апреля 2017-го стало известно, что Польша намерена выдвинуть обвинения в предумышленном провоцировании трагедии под Смоленском двум российским авиадиспетчерам и неизвестному человеку, который находился в башне контроля полетов. Кремль отверг обвинения.

Теги: Польша, взрыв, самолет, авиакатастрофа, взрывчатка, крушение, Смоленск, Лех Качиньский, отчет, Смоленская катастрофа
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