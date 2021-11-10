США внимательно следят за ситуацией с Саакашвили – Госдеп

Об этом спикер Госдепартамента Нед Прайс заявил в ходе брифинга 9 ноября, трансляция велась на канале Госдепа в YouTube, запись этого фрагмента опубликовали на странице Саакашвили в Facebook.

"Мы внимательно следим за тюремным заключением и обращением с бывшим президентом Саакашвили, включая сегодняшнее заявление офиса омбудсмена Грузии. Вызывают озабоченность условия заключения Саакашвили. В свете этого заявления мы призываем правительство Грузии незамедлительно принять меры для обеспечения психического здоровья и медицинских потребностей Саакашвили. Мы продолжаем призывать правительство Грузии относиться к господину Саакашвили справедливо и достойно в соответствии с международными стандартами и законодательством Грузии", – сказал Прайс.

Он подчеркнул, что ответственность за защиту заключенных от жестокого обращения, включая психологическое насилие, а также за предоставление адекватной медицинской помощи и защиту их частной медицинской информации, по законодательству Грузии, несет правительство страны.