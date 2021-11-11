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Пенитенциарная служба Грузии опубликовала видео, на котором видно, как Саакашвили за руки и ноги затаскивали в тюремную больницу

Саакашвили "нанес физическое и словесное оскорбление сотруднику", утверждают в минюсте Грузии
Саакашвили "нанес физическое и словесное оскорбление сотруднику", утверждают в минюсте Грузии
Скриншот: სპეციალური პენიტენციური სამსახური / Special Penitentiary Service of Georgia / Facebook

Специальная пенитенциарная служба Грузии обнародовала видеокадры привоза бывшего президента Михаила Саакашвили в тюремную больницу в Тбилиси. Нарезка из фрагментов видео опубликована в Facebook ведомства.

На кадрах видно, что Саакашвили сопротивляется, его силой тащат несколько охранников. Они, взяв его за ноги и за руки, несут от входной двери по лестнице и заносят в лифт, а потом пересаживают в кресло-каталку.

В другом эпизоде видно, как Саакашвили спорит в палате с двумя мужчинами без врачебных халатов и что-то сбрасывает со стола. В палату входят еще несколько охранников. На этом видео прекращается.

В ведомстве подчеркнули, что видеокадры опубликованы, "исходя из повышенного общественного интереса". Служба отмечает, что во время перевода и заселения в палату Саакашвили "нанес физические оскорбления сотрудникам и повредил медицинскую технику", в связи с чем генеральная инспекция министерства юстиции проводит расследование.

https://www.facebook.com/moc.gov.ge/videos/1061505497963689/

Министр юстиции Рати Брегадзе на брифинге, видео которого также опубликовала пенитенциарная служба, отверг заявления Саакашвили и его адвокатов, что охранники волокли политика по земле до двери тюремной больницы.

"Это откровенная ложь, так как реанимобиль был остановлен у двери тюремной больницы. Заключенный Саакашвили не подчинился требованию выйти из автомашины и в это время нанес физическое и словесное оскорбление нашему сотруднику", – цитирует его слова "Интерфакс-Украина".

На опубликованном видео нет этого эпизода; происходившее до попадания Саакашвили в здание на нем не отображено, но видна мигающая маячками машина рядом с дверным проемом. 

Министр также заявил, что пенитенциарная служба делает все необходимое для поддержания здоровья Саакашвили в стабильном состоянии. "Если Саакашвили прекратит голодовку, он вновь будет возвращен в Руставскую тюрьму", – сказал Брегадзе.

По словам министра, с 1 октября, когда Саакашвили заключили под арест, у него было 179 визитеров, он находится под 24-часовым наблюдением врачей.

Он также сообщил, что помимо созданной по инициативе минюста многопрофильной группы врачей, которая наблюдает за состоянием здоровья Саакашвили, была сформирована рабочая группа, которая следит за соблюдением его прав. В нее включили омбудсмена Грузии и председателей двух парламентских комитетов. 

https://www.facebook.com/moc.gov.ge/posts/4504552409620755

8 ноября Саакашвили вывезли из колонии в городе Рустави и перевезли в тюремную больницу в Глданском районе Тбилиси. Политик сообщал, что его доставили туда обманным путем, а при переводе вытащили из машины, повалили на землю, несколько раз ударили по шее и тащили за волосы.

В минюсте Грузии заявляли, что перевод Саакашвили в тюремную больницу был необходим из-за его отказа от лечения. Защита Саакашвили и врачи настаивали, что политика нужно перевести в многопрофильную гражданскую клинику, адвокат Саакашвили Ника Гварамия не исключал, что в тюремной больнице могут устроить бунт, в результате которого экс-президента "ликвидируют".

Контекст:

В 2004–2013 годах Саакашвили занимал пост президента Грузии два срока подряд. Вскоре после ухода с поста президента он покинул страну.

В 2015–2016 годах Саакашвили возглавлял Одесскую облгосадминистрацию. Он получил украинское гражданство в мае 2015 года, а в июле 2017-го потерял его. В мае 2019 года президент Украины Владимир Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство. С июня 2020 года Саакашвили находится в должности главы Исполнительного комитета реформ Украины.

В Грузии Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы за помилование бывших сотрудников МВД, осужденных за убийство сотрудника "Объединенного банка Грузии" Сандро Гиргвлиани. Еще шесть лет он получил по делу об избиении политика Валерия Гелашвили. В отношении Саакашвили в Грузии расследуют еще несколько дел, в том числе о разгоне акции протеста в ноябре 2007 года.

В сентябре 2021 года Саакашвили рассказал о намерении приехать в Грузию 2 октября, в день местных выборов. Утром 1 октября политик сообщил о возвращении в страну. В тот же день Саакашвили был задержан и арестован. Он объявил голодовку, она продолжается 42-й день.

Теги: Грузия, Михаил Саакашвили, тюрьма, больница, задержание Саакашвили в Грузии
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