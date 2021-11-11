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Тбилисский суд отменил Саакашвили арест по одному из дел, судебный процесс отложили до 29 ноября

Адвокаты требуют присутствия Саакашвили на заседаниях, обвинение предлагает его дистанционное участие
Адвокаты требуют присутствия Саакашвили на заседаниях, обвинение предлагает его дистанционное участие
Фото: EPA

Рассмотрение дела в отношении экс-президента Грузии Михаила Саакашвили о разгоне акции протеста в ноябре 2007 года в Тбилисском городском суде перенесли на 29 ноября. ОБ этом сообщают "Новости-Грузия".

10 ноября судья Нино Элиешвили отказалась объявлять перерыв, чтобы допустить на процесс еще двоих адвокатов Саакашвили – Нику Гварамия и Дито Садзаглишвили, которые не присутствовали на открытии слушания. Судья объяснила это тем, что их участие в начавшемся процессе не соответствует принципу непрерывности.

Еще одна судья на процессе, Лия Оркодашвили, обвинила адвоката Беку Басилая в оскорблении суда. 

"Нас очень сильно оскорбило заявление, что мы "берем деньги". Он совершенно по-другому вел себя на процессах, и теперь совершенно по-другому ведет себя перед публикой. Я очень сожалею об этом – как человек, а не как судья", – сказала Оркодашвили.

После этого адвокаты Саакашвили покинули зал заседаний в знак протеста.

"Я не вижу смысла быть в зале заседаний, и прощаюсь с вами. Мы не отказываемся от защиты Михаила Саакашвили, но пока мы не узнаем его мнения по ряду вопросов, в том числе, как должна проходить его юридическая защита в условиях политического правосудия, мы не будем продолжать участвовать в процессе", – сказал Басилая. 

Суд продолжил рассматривать дело уже без адвокатов.

Перед тем, как закрыть заседание, суд упразднил арест как меру пресечения для Саакашвили, вынесенную заочно по делу о беспорядках 7 ноября 2007 года, срок которой истекал. 

Саакашвили по-прежнему останется в тюрьме, так как согласно приговорам по еще двум уголовным делам, вынесенным заочно, он должен провести за решеткой шесть лет.

Однако благодаря упразднению меры пресечения Саакашвили получил право на телефонные звонки: он может три раза в месяц говорить по телефону по 15 минут, отмечает "Новости-Грузия". 

Сам Саакашвили на процессе также не присутствовал, несмотря на то, что суд его вызывал. Пенитенциарная служба отказалась конвоировать Саакашвили в суд из одного района Тбилиси в другой, исходя из опасности возникновения беспорядков.

Прокурор по делу об эпизоде 7 ноября Джарджи Циклаури подал ходатайство об участии Саакашвили в заседаниях дистанционно или переноса судебного процесса в тюрьму. 

Адвокаты протестуют против такого ходатайства, защита требует непосредственного присутствия Саакашвили на судебном процессе.

"Немецкая волна", корреспондент которой находится в Тбилиси, сообщает также, что утром 10 ноября, перед началом заседания, у министерства здравоохранения, министерства юстиции и службы госбезопасности начались акции оппозиции, на них присутствовало от 300 до тысячи протестующих. Около 3 тыс. протестующих собралось также у здания суда. Все здания были оцеплены полицией, причем у минздрава полиции было больше, чем участников акции.

В МВД Грузии сообщили, что задержали 46 протестующих. В заявлении говорится, что задержания происходили "в случае выхода участников митинга за допустимые рамки свободы собраний и свободы выражения мнений, а также блокирования входов в административные здания".

Контекст:

В 2004–2013 годах Саакашвили занимал пост президента Грузии два срока подряд. Вскоре после ухода с поста президента он покинул страну.

В 2015–2016 годах Саакашвили возглавлял Одесскую облгосадминистрацию. Он получил украинское гражданство в мае 2015 года, а в июле 2017-го потерял его. В мае 2019 года президент Украины Владимир Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство. С июня 2020 года Саакашвили находится в должности главы Исполнительного комитета реформ Украины.

В Грузии Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы за помилование бывших сотрудников МВД, осужденных за убийство сотрудника "Объединенного банка Грузии" Сандро Гиргвлиани. Еще шесть лет он получил по делу об избиении политика Валерия Гелашвили. В отношении Саакашвили в Грузии расследуют еще несколько дел, в том числе о разгоне акции протеста в ноябре 2007 года.

В сентябре 2021 года Саакашвили рассказал о намерении приехать в Грузию 2 октября, в день местных выборов. Утром 1 октября политик сообщил о возвращении в страну. В тот же день Саакашвили был задержан и арестован. Он объявил голодовку.

8 ноября Саакашвили вывезли из колонии в городе Рустави и перевезли в тюремную больницу в Глданском районе Тбилиси. Политик сообщал, что его доставили туда обманным путем, а при переводе вытащили из машины, повалили на землю, несколько раз ударили по шее и тащили за волосы.

В минюсте Грузии заявляли, что перевод Саакашвили в тюремную больницу был необходим из-за его отказа от лечения. Защита Саакашвили и врачи настаивали, что политика нужно перевести в многопрофильную гражданскую клинику, адвокат Саакашвили Ника Гварамия не исключал, что в тюремной больнице могут устроить бунт, в результате которого экс-президента "ликвидируют".

Теги: Грузия, оппозиция, протесты, Михаил Саакашвили, тюрьма, арест, митинг, Тбилиси, судья, суд, Ника Гварамия, заседание, акции протеста, задержание Саакашвили в Грузии
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