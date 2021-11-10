Власти Грузии отказались везти Саакашвили в суд, заседание началось без него

Саакашвили, по словам адвокатов, даже не сообщали в тюрьме о вызове на заседание суда Фото: ЕРА

Об этом говорится в сообщении ведомства, опубликованном в Facebook 10 ноября.

Там объяснили это решение тем, что сторонники Саакашвили якобы могут попытаться заблокировать дороги, ведущие к зданию глданской тюрьмы, и "создать хаос, что помешало бы этапированию экс-президента в Тбилисский городской суд".

Как пишет издание "Новости-Грузия", адвокат Саакашвили Бека Одишария заявил, что пенитенциарная служба не уведомила экс-президента о том, что его вызывали в суд. По словам защитника, Саакашвили узнал об этом по телевизору со слов адвокатов.

"В пенитенциарной службе даже не обсуждают, будет ли Михаил Саакашвили участвовать в судебном процессе в какой-либо другой форме. Несмотря на сильную боль и слабость, у Михаила Саакашвили было желание собраться с силами и присутствовать на процессе. Мы поднимем этот вопрос на суде, чтобы суд мог обеспечить явку Саакашвили", – сказал другой его адвокат Бека Басилая.

Возлюбленная Саакашвили, народный депутат Украины Елизавета Ясько написала сегодня в Facebook, что к Саакашвили не пускают адвокатов и им не сообщают о местонахождении политика. По ее словам, утром у окружения Саакашвли не было конкретной информации, состоится ли заседание.

Заседание суда уже началось, сообщил канал Mtavari.

Во дворе суда выставили кордон полиции.