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Власти Грузии отказались везти Саакашвили в суд, заседание началось без него

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Саакашвили, по словам адвокатов, даже не сообщали в тюрьме о вызове на заседание суда
Саакашвили, по словам адвокатов, даже не сообщали в тюрьме о вызове на заседание суда
Фото: ЕРА

Специальная пенитенциарная служба Грузии приняла решение отказаться от транспортировки в суд третьего президента Грузии Михаила Саакашвили, который находится сейчас в тюремной больнице.

Об этом говорится в сообщении ведомства, опубликованном в Facebook 10 ноября.  

Там объяснили это решение тем, что сторонники Саакашвили якобы могут попытаться заблокировать дороги, ведущие к зданию глданской тюрьмы, и "создать хаос, что помешало бы этапированию экс-президента в Тбилисский городской суд". 

https://www.facebook.com/moc.gov.ge/posts/4501208533288476

Как пишет издание "Новости-Грузия", адвокат Саакашвили Бека Одишария заявил, что пенитенциарная служба не уведомила экс-президента о том, что его вызывали в суд. По словам защитника, Саакашвили узнал об этом по телевизору со слов адвокатов. 

"В пенитенциарной службе даже не обсуждают, будет ли Михаил Саакашвили участвовать в судебном процессе в какой-либо другой форме. Несмотря на сильную боль и слабость, у Михаила Саакашвили было желание собраться с силами и присутствовать на процессе. Мы поднимем этот вопрос на суде, чтобы суд мог обеспечить явку Саакашвили", – сказал другой его адвокат Бека Басилая. 

Возлюбленная Саакашвили, народный депутат Украины Елизавета Ясько написала сегодня в Facebook, что к Саакашвили не пускают адвокатов и им не сообщают о местонахождении политика. По ее словам, утром у окружения Саакашвли не было конкретной информации, состоится ли заседание. 

https://www.facebook.com/lisayasko.ukraine/posts/391089442762043

Заседание суда уже началось, сообщил канал Mtavari.

https://www.facebook.com/TvMtavari/posts/772498694120243

Во дворе суда выставили кордон полиции. 

https://www.facebook.com/TvMtavari/posts/772508650785914

Контекст:

В 2004–2013 годах Саакашвили занимал пост президента Грузии два срока подряд. Вскоре после ухода с поста президента он покинул страну.

В 2015–2016 годах Саакашвили возглавлял Одесскую облгосадминистрацию. Он получил украинское гражданство в мае 2015 года, а в июле 2017-го потерял его. В мае 2019 года президент Украины Владимир Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство. С июня 2020 года Саакашвили находится в должности главы Исполнительного комитета реформ Украины.

В Грузии Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы за помилование бывших сотрудников МВД, осужденных за убийство сотрудника "Объединенного банка Грузии" Сандро Гиргвлиани. Еще шесть лет он получил по делу об избиении политика Валерия Гелашвили. В отношении Саакашвили в Грузии расследуют еще несколько дел, в том числе о разгоне акции протеста в ноябре 2007 года.

В сентябре 2021 года Саакашвили рассказал о намерении приехать в Грузию 2 октября, в день местных выборов. Утром 1 октября политик сообщил о возвращении в Грузию. В тот же день Саакашвили был задержан и арестован, его поместили в пенитенциарное учреждение №12 в Рустави.

1 октября экс-президент Грузии объявил голодовку, она продолжается 41-й день.

Состояние Саакашвили критическое, оно может ухудшиться в ближайшее время, заявил 7 ноября после посещения политика его лечащий врач Николоз Кипшидзе. 8 ноября украинский омбудсмен Людмила Денисова сообщила, что состояние здоровья Саакашвили ухудшается стремительно, и призвала грузинские власти перевести политика в больницу, где есть условия для экстренной реанимации.

6 ноября грузинские власти заявили, что Саакашвили якобы нарушает условия голодовки и "получает еду и натуральные соки в разное время дня". В ответ политик объяснил, что соки давали ему медики в рамках протокола при голодовке, назвал обвинения оскорбительными и отказался принимать "все, что входит в этот протокол, в том числе минералы, витамины и таблетки глюкозы". Грузинский омбудсмен Нино Ломджария заявила, что Саакашвили не нарушал условий голодовки, принимая соки. 

8 ноября Саакашвили вывезли из колонии в городе Рустави и перевезли в медицинское учреждение для обвиняемых и осужденных №18 (тюремная больница в Глданском районе Тбилиси). Третий президент Грузии сообщал, что его доставили в Глданскую тюремную больницу обманным путем, а при переводе вытащили из машины, повалили на землю, несколько раз ударили по шее и тащили за волосы.

В минюсте Грузии заявляли, что перевод Саакашвили в тюремную больницу был необходим из-за его отказа от лечения. Защита Саакашвили и врачи настаивали, что политика нужно перевести в многопрофильную гражданскую клинику, адвокат Саакашвили Ника Гварамия не исключал, что в тюремной больнице могут устроить бунт, в результате которого экс-президента "ликвидируют".

МИД Украины направил ноту в МИД Грузии из-за перевода Саакашвили в тюремную больницу, около 90 нардепов Рады обратились к властям Грузии с просьбой вернуть политика в Украину. Международная правозащитная организация Amnesty International 9 ноября назвала политической местью происходящее с Саакашвили.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Грузия, Михаил Саакашвили, полиция, тюрьма, Тбилиси, обвинение, адвокат, суд, Елизавета Ясько, задержание Саакашвили в Грузии
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