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Саакашвили голодает 42-й день. ЕСПЧ призвал его прекратить голодовку и обязал власти Грузии информировать о его здоровье

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Дело Саакашвили теперь будет под надзором ЕСПЧ
Дело Саакашвили теперь будет под надзором ЕСПЧ
Фото: ЕРА (архив)

Экс-президент Грузии, глава Исполкома реформ Украины Михаил Саакашвили, находящийся в тюремной больнице в Тбилиси, голодает 42-й день. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) вынес решение по его делу, власти Грузии и адвокаты Саакашвили разошлись в оценке документа.

Письмо ЕСПЧ с решением по делу "Саакашвили против Грузии" опубликовал в Facebook 10 ноября министр юстиции Грузии Рати Брегадзе 

Политика в суде представляли адвокаты Тамта Мурадашвили, Димитрий Садзаглишвили и Бека Басилая.

"Суд с целью соблюдения интересов сторон и надлежащего ведения дела решил призвать заявителя (Михаила Саакашвили) прекратить голодовку. Суд также решил, что правительство должно сообщить ему [суду] о нынешнем состоянии здоровья заявителя и обеспечить его безопасность во время нахождения в тюрьме и соответствующее медицинское лечение/обслуживание в период после прекращения голодовки", – говорится в документе.

Отмечается, что суд также решил присвоить этому делу приоритет. 

Решение суда вызвало разные оценки у правительства и оппозиции Грузии. Министр юстиции страны обратил внимание на то, что ЕСПЧ не удовлетворил иск Саакашвили, в котором он добивался перевода в гражданскую клинику.

"Европейский суд сообщил правительству Грузии в письме от 10 ноября 2021 года, что в этот день адвокаты Саакашвили обратились к суду со следующим требованием: немедленно перевести Михаила Саакашвили из лечебного учреждения №18 (где, по утверждению истцов, не защищены соответствующим образом его здоровье и безопасность) в многопрофильную гражданскую клинику. Страсбургский суд не удовлетворил это требование истцов и вместо перевода в гражданскую клинику настоятельно призвал истца прекратить голодовку", – подчеркнул Брегадзе.

Он отметил, что правительство Грузии до 24 ноября 2021 года должно представить Европейскому суду информацию о состоянии здоровья и безопасности истца.

https://www.facebook.com/ratibregadze/posts/10158741134514005

В то же время адвокаты Саакашвили подчеркивают, что суд признал, что Саакашвили голодает, обязал правительство обеспечить безопасность и лечение заключенного, а также напомнил, что они обязаны на высшем уровне обеспечить адекватное лечение и безопасность в том случае, если Саакашвили прекратит голодовку.  Об этом сказал на брифинге адвокат Ника Гварамия, сообщают "Новости-Грузия"

Он обратил внимание на то, что Страсбургский суд удовлетворил требование адвокатов Саакашвили о применении временных мер, а также возвел это дело в приоритет. 

"Конечно же, мы бы предпочли, чтобы было прямое указание на перевод Саакашвили в гражданскую клинику, однако такие вещи на практике так не происходят. Мы достигли главного – что Страсбургский суд признал, что Саакашвили голодает и обязал правительство следить за тем, чтобы даже волос не упал с головы Саакашвили", – подчеркнул Гварамия.

Тамта Микеладзе, глава правозащитной организации EMC, пояснила в Facebook, что теперь дело Саакашвили будет под надзором Страсбургского суда, однако на этом этапе все ограничится запросом и проверкой информации.

"На самом деле, Европейский суд по делу Саакашвили действительно использовал мероприятие временного характера и включил эту специальную процедуру, предназначенную для превенции необратимых нарушений прав человека, конвенции и регламента суда. В рамках механизма временной меры Европейский суд потребовал от правительства Грузии сообщить о состоянии здоровья заключенного, а Саакашвили призвал прекратить голодовку", – написала он.

По ее словам, когда суд начинает изучать вопрос с получения информации, этот этап уже является формой надзора. Это означает, что происходящие теперь процессы заключения и отношения к заключенному (в том числе, оказание медицинской помощи) находятся под надзором ЕСПЧ.

"В любом случае, надзор Европейского суда над этим процессом важен для прав и безопасности Саакашвили и для сдерживания политических спекуляций в этой теме", – написала Микеладзе.

https://www.facebook.com/tamta.mikeladze/posts/6438123666259539

Контекст:

В 2004–2013 годах Саакашвили занимал пост президента Грузии два срока подряд. Вскоре после ухода с поста президента он покинул страну.

В 2015–2016 годах Саакашвили возглавлял Одесскую облгосадминистрацию. Он получил украинское гражданство в мае 2015 года, а в июле 2017-го потерял его. В мае 2019 года президент Украины Владимир Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство. С июня 2020 года Саакашвили находится в должности главы Исполнительного комитета реформ Украины.

В Грузии Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы за помилование бывших сотрудников МВД, осужденных за убийство сотрудника "Объединенного банка Грузии" Сандро Гиргвлиани. Еще шесть лет он получил по делу об избиении политика Валерия Гелашвили. В отношении Саакашвили в Грузии расследуют еще несколько дел, в том числе о разгоне акции протеста в ноябре 2007 года.

В сентябре 2021 года Саакашвили рассказал о намерении приехать в Грузию 2 октября, в день местных выборов. Утром 1 октября политик сообщил о возвращении в страну. В тот же день Саакашвили был задержан и арестован. Он объявил голодовку.

8 ноября Саакашвили вывезли из колонии в городе Рустави и перевезли в медицинское учреждение для обвиняемых и осужденных №18 (тюремная больница в Глданском районе Тбилиси). Политик сообщал, что его доставили в Глданскую тюремную больницу обманным путем, а при переводе вытащили из машины, повалили на землю, несколько раз ударили по шее и тащили за волосы.

В минюсте Грузии заявляли, что перевод Саакашвили в тюремную больницу был необходим из-за его отказа от лечения. Защита Саакашвили и врачи настаивали, что политика нужно перевести в многопрофильную гражданскую клинику, адвокат Саакашвили Ника Гварамия не исключал, что в тюремной больнице могут устроить бунт, в результате которого экс-президента "ликвидируют".

Теги: Грузия, ЕСПЧ, Михаил Саакашвили, тюрьма, больница, голодовка, иск, суд, Ника Гварамия, задержание Саакашвили в Грузии
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