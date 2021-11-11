Саакашвили голодает 42-й день. ЕСПЧ призвал его прекратить голодовку и обязал власти Грузии информировать о его здоровье

Письмо ЕСПЧ с решением по делу "Саакашвили против Грузии" опубликовал в Facebook 10 ноября министр юстиции Грузии Рати Брегадзе

Политика в суде представляли адвокаты Тамта Мурадашвили, Димитрий Садзаглишвили и Бека Басилая.

"Суд с целью соблюдения интересов сторон и надлежащего ведения дела решил призвать заявителя (Михаила Саакашвили) прекратить голодовку. Суд также решил, что правительство должно сообщить ему [суду] о нынешнем состоянии здоровья заявителя и обеспечить его безопасность во время нахождения в тюрьме и соответствующее медицинское лечение/обслуживание в период после прекращения голодовки", – говорится в документе.

Отмечается, что суд также решил присвоить этому делу приоритет.

Решение суда вызвало разные оценки у правительства и оппозиции Грузии. Министр юстиции страны обратил внимание на то, что ЕСПЧ не удовлетворил иск Саакашвили, в котором он добивался перевода в гражданскую клинику.

"Европейский суд сообщил правительству Грузии в письме от 10 ноября 2021 года, что в этот день адвокаты Саакашвили обратились к суду со следующим требованием: немедленно перевести Михаила Саакашвили из лечебного учреждения №18 (где, по утверждению истцов, не защищены соответствующим образом его здоровье и безопасность) в многопрофильную гражданскую клинику. Страсбургский суд не удовлетворил это требование истцов и вместо перевода в гражданскую клинику настоятельно призвал истца прекратить голодовку", – подчеркнул Брегадзе.

Он отметил, что правительство Грузии до 24 ноября 2021 года должно представить Европейскому суду информацию о состоянии здоровья и безопасности истца.

В то же время адвокаты Саакашвили подчеркивают, что суд признал, что Саакашвили голодает, обязал правительство обеспечить безопасность и лечение заключенного, а также напомнил, что они обязаны на высшем уровне обеспечить адекватное лечение и безопасность в том случае, если Саакашвили прекратит голодовку. Об этом сказал на брифинге адвокат Ника Гварамия, сообщают "Новости-Грузия".

Он обратил внимание на то, что Страсбургский суд удовлетворил требование адвокатов Саакашвили о применении временных мер, а также возвел это дело в приоритет.

"Конечно же, мы бы предпочли, чтобы было прямое указание на перевод Саакашвили в гражданскую клинику, однако такие вещи на практике так не происходят. Мы достигли главного – что Страсбургский суд признал, что Саакашвили голодает и обязал правительство следить за тем, чтобы даже волос не упал с головы Саакашвили", – подчеркнул Гварамия.

Тамта Микеладзе, глава правозащитной организации EMC, пояснила в Facebook, что теперь дело Саакашвили будет под надзором Страсбургского суда, однако на этом этапе все ограничится запросом и проверкой информации.

"На самом деле, Европейский суд по делу Саакашвили действительно использовал мероприятие временного характера и включил эту специальную процедуру, предназначенную для превенции необратимых нарушений прав человека, конвенции и регламента суда. В рамках механизма временной меры Европейский суд потребовал от правительства Грузии сообщить о состоянии здоровья заключенного, а Саакашвили призвал прекратить голодовку", – написала он.

По ее словам, когда суд начинает изучать вопрос с получения информации, этот этап уже является формой надзора. Это означает, что происходящие теперь процессы заключения и отношения к заключенному (в том числе, оказание медицинской помощи) находятся под надзором ЕСПЧ.

"В любом случае, надзор Европейского суда над этим процессом важен для прав и безопасности Саакашвили и для сдерживания политических спекуляций в этой теме", – написала Микеладзе.