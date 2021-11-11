Кикабидзе обсудит с Зеленским ситуацию с Саакашвили

Об этом 10 ноября сообщил грузинский телеканал Formula со ссылкой на главу офиса Саакашвили в Киеве Марию Барабаш.

По данным журналистов, Кикабидзе уже вылетел в Киев. Встреча с Зеленским должна состояться 11 ноября.

"Мы рады, что Буба Кикабидзе выразил свое желание и прибыл в Украину. Его цель – обсудить критическую ситуацию, в которой находится Михаил Саакашвили, с соответствующими людьми. Поэтому Буба Кикабидзе встретится с президентом Владимиром Зеленским и подробно ему все расскажет. Мы нуждаемся в нем и благодарим его", – сказала Барабаш.

Она добавила, что без политического вмешательства и политического давления грузинская сторона "ничего не сделает для защиты прав Саакашвили".

Информационный портал "Новости-Грузия" отметил, что Кикабидзе является сторонником Саакашвили, на выборах в парламент актер был первым номером в списке основанной экс-президентом партии "Национальное движение".