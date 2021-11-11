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Кикабидзе обсудит с Зеленским ситуацию с Саакашвили

1 октября Саакашвили объявил голодовку
1 октября Саакашвили объявил голодовку
Фото: EPA

Грузинский певец и актер Вахтанг Кикабидзе планирует встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы обсудить с ним освобождение из тюрьмы и возможную экстрадицию в Украину третьего президента Грузии Михаила Саакаашвили.

Об этом 10 ноября сообщил грузинский телеканал Formula со ссылкой на главу офиса Саакашвили в Киеве Марию Барабаш.

По данным журналистов, Кикабидзе уже вылетел в Киев. Встреча с Зеленским должна состояться 11 ноября.

"Мы рады, что Буба Кикабидзе выразил свое желание и прибыл в Украину. Его цель – обсудить критическую ситуацию, в которой находится Михаил Саакашвили, с соответствующими людьми. Поэтому Буба Кикабидзе встретится с президентом Владимиром Зеленским и подробно ему все расскажет. Мы нуждаемся в нем и благодарим его", – сказала Барабаш.

Она добавила, что без политического вмешательства и политического давления грузинская сторона "ничего не сделает для защиты прав Саакашвили".

Информационный портал "Новости-Грузия" отметил, что Кикабидзе является сторонником  Саакашвили, на выборах в парламент актер был первым номером в списке основанной экс-президентом партии "Национальное движение".

Контекст:

В 2004–2013 годах Саакашвили занимал пост президента Грузии два срока подряд. Вскоре после ухода с поста президента он покинул страну.

В 2015–2016 годах Саакашвили возглавлял Одесскую облгосадминистрацию. Он получил украинское гражданство в мае 2015 года, а в июле 2017-го потерял его. В мае 2019 года президент Украины Владимир Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство. С июня 2020 года Саакашвили находится в должности главы Исполнительного комитета реформ Украины.

В Грузии Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы за помилование бывших сотрудников МВД, осужденных за убийство сотрудника "Объединенного банка Грузии" Сандро Гиргвлиани. Еще шесть лет он получил по делу об избиении политика Валерия Гелашвили. В отношении Саакашвили в Грузии расследуют еще несколько дел, в том числе о разгоне акции протеста в ноябре 2007 года.

В сентябре 2021 года Саакашвили рассказал о намерении приехать в Грузию 2 октября, в день местных выборов. Утром 1 октября политик сообщил о возвращении в Грузию. В тот же день Саакашвили был задержан и арестован, его поместили в пенитенциарное учреждение №12 в Рустави.

1 октября экс-президент Грузии объявил голодовку, она продолжается 39-й день. Адвокаты и врачи политика сообщили об ухудшении его здоровья.

27 октября политика посетила Денисова. Она рассказала, что за время голодовки у Саакашвили четыре раза было кризисное состояние здоровья, два раза ему делали переливание крови. По итогам визита Денисова заявила о нарушении прав политика. Действия грузинских властей "очевидно являются пыткой и способом лишения гражданина Украины Саакашвили права на жизнь", подчеркнула она.

8 ноября Саакашвили вывезли из колонии в городе Рустави и перевезли в медицинское учреждение для обвиняемых и осужденных №18 (тюремная больница в Глданском районе Тбилиси).

Позже в тюрьму, куда перевели Саакашвили, привезли устройство для проведения компьютерной томографии, а к ее зданию подогнали водомет. Сам третий президент Грузии сообщал, что его доставили в Глданскую тюремную больницу обманным путем.

Теги: Украина, Грузия, Михаил Саакашвили, Вахтанг Кикабидзе, Владимир Зеленский, голодовка, задержание Саакашвили в Грузии
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