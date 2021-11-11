Саакашвили готов прекратить голодовку – адвокат

Гварамия зачитал письмо Саакашвили, в котором экс-президент заявляет, что его голодовка становится "орудием борьбы между россиянами и нынешним правительством", но не против него, а против Грузии.

По словам Саакашвили, он таким образом прислушивается к призыву Европейского суда по правам человека и западных партнеров.

Новость дополняется.