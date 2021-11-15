Саакашвили голодает 46-й день. Омбудсмен Грузии отказалась создавать новый медицинский консилиум, но считает, что существующий должен работать более эффективно

14 ноября консилиуму врачей отказали во встрече с Саакашвили, потому что врачи пришли в "нерабочие часы", сообщила возлюбленная политика, нардеп от "Слуги народа" Елизавета Ясько. Защита Саакашвили предлагала созвать новый консилиум, который будет работать под руководством омбудсмена и состоять из 16 врачей – восьми со стороны пациента и восьми, назначенных государством.
"На сегодняшний день не выявлено причин, которые бы позволили аппарату народного защитника усомниться в принципиальности, компетенции и высоком профессионализме многофункционального консилиума. Таким образом, народный защитник считает, что действующая группа не должна перестать функционировать – ей следует продолжать свою деятельность еще более многогранно и интенсивно", – говорится в заявлении.
Омбудсмен не возражает против пересмотра состава совета и расширения круга специалистов с учетом потребностей пациента. Одновременно министерству юстиции рекомендуется разработать своеобразный протокол, который будет определять частоту посещений, вопросы созыва консилиума (включая позиции пациента, личного врача, юристов), точный мандат совета, правовой статус выводов врачей.
При этом она призвала минюст позаботиться о том, "чтобы регулярные посещения и эффективная деятельность совета не сталкивались с бюрократическими препятствиями".
"Вместе с тем народный защитник отмечает, что аппарат не может вместо государства нести ответственность в контексте заботы о здоровье заключенных и определять тактику лечения пациентов. Народный защитник осуществляет мониторинг защиты прав государством и в будущем будет действовать только в рамках своего мандата", – отмечено в заявлении.
Медицинский консилиум в последний раз собирался 8 ноября. Тогда специалисты выдали рекомендацию о госпитализации экс-президента в многопрофильную клинику. В тот же день заключенный был переведен в больницу Глданской тюрьмы.
В 2004–2013 годах Саакашвили занимал пост президента Грузии два срока подряд. Вскоре после ухода с поста президента он покинул страну.
В 2015–2016 годах Саакашвили возглавлял Одесскую облгосадминистрацию. Он получил украинское гражданство в мае 2015 года, а в июле 2017-го потерял его. В мае 2019 года президент Украины Владимир Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство. С июня 2020 года Саакашвили находится в должности главы Исполнительного комитета реформ Украины.
В Грузии Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы за помилование бывших сотрудников МВД, осужденных за убийство сотрудника "Объединенного банка Грузии" Сандро Гиргвлиани. Еще шесть лет он получил по делу об избиении политика Валерия Гелашвили. В отношении Саакашвили в Грузии расследуют еще несколько дел, в том числе о разгоне акции протеста в ноябре 2007 года.
В сентябре 2021 года Саакашвили рассказал о намерении приехать в Грузию 2 октября, в день местных выборов. Утром 1 октября политик сообщил о возвращении в страну. В тот же день Саакашвили был задержан и арестован. Он объявил голодовку.
11 ноября Специальная пенитенциарная служба Грузии обнародовала видеокадры привоза Саакашвили в тюремную больницу в Тбилиси. На кадрах видно, что Саакашвили сопротивляется, его силой тащат несколько охранников. Видеозапись свидетельствует о факте пыток и жестокого обращения с экс-президентом Грузии, заявила украинский омбудсмен Людмила Денисова.
Саакашвили заявил, что готов прекратить голодовку, если его переведут в гражданскую многопрофильную больницу.