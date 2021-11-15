Саакашвили голодает 46-й день. Омбудсмен Грузии отказалась создавать новый медицинский консилиум, но считает, что существующий должен работать более эффективно

Саакашвили намерен продолжать голодовку, пока его не переведут в гражданскую многопрофильную больницу Фото: Mikheil Saakashvili / Facebook (архив)

14 ноября консилиуму врачей отказали во встрече с Саакашвили, потому что врачи пришли в "нерабочие часы", сообщила возлюбленная политика, нардеп от "Слуги народа" Елизавета Ясько. Защита Саакашвили предлагала созвать новый консилиум, который будет работать под руководством омбудсмена и состоять из 16 врачей – восьми со стороны пациента и восьми, назначенных государством.

"На сегодняшний день не выявлено причин, которые бы позволили аппарату народного защитника усомниться в принципиальности, компетенции и высоком профессионализме многофункционального консилиума. Таким образом, народный защитник считает, что действующая группа не должна перестать функционировать – ей следует продолжать свою деятельность еще более многогранно и интенсивно", – говорится в заявлении.

Омбудсмен не возражает против пересмотра состава совета и расширения круга специалистов с учетом потребностей пациента. Одновременно министерству юстиции рекомендуется разработать своеобразный протокол, который будет определять частоту посещений, вопросы созыва консилиума (включая позиции пациента, личного врача, юристов), точный мандат совета, правовой статус выводов врачей.

При этом она призвала минюст позаботиться о том, "чтобы регулярные посещения и эффективная деятельность совета не сталкивались с бюрократическими препятствиями".

"Вместе с тем народный защитник отмечает, что аппарат не может вместо государства нести ответственность в контексте заботы о здоровье заключенных и определять тактику лечения пациентов. Народный защитник осуществляет мониторинг защиты прав государством и в будущем будет действовать только в рамках своего мандата", – отмечено в заявлении.

Медицинский консилиум в последний раз собирался 8 ноября. Тогда специалисты выдали рекомендацию о госпитализации экс-президента в многопрофильную клинику. В тот же день заключенный был переведен в больницу Глданской тюрьмы.