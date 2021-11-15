Грузинская оппозиция частично перекроет движение транспорта в Тбилиси

Об этом в Facebook написал Ника Мелия, лидер оппозиционной партии "Единое национальное движение", которая требует перевода экс-президента Грузии Михаила Саакашвили из тюремной больницы в гражданскую клинику.

"Я понимаю, что это создаст некоторый дискомфорт гражданам, но это сильный предупреждающий сигнал для режима, что ненасильственное протестное движение будет становиться острее с каждым днем! Нет времени сидеть дома, если хотим избежать катастрофы в стране", – отметил Мелия.

Портал "Новости-Грузия" отмечает, что набережные, которые планирует перекрыть оппозиция, являются главными транспортными магистралями Тбилиси.

Позже Мелия написал в Facebook, что, если власти Грузии не переведут Саакашвили в гражданскую больницу, оппозиция перейдет к более жестким формам протеста.

"То, что Михаил Саакашвили до сих пор не находится в гражданской больнице – для этого нет никаких оснований, кроме бесчеловечного обращения с ним со стороны режима", – добавил оппозиционер.

Саакашвили голодает в грузинской тюрьме уже 45 дней. Его возлюбленная, нардеп от "Слуги народа" Елизавета Ясько 13 ноября заявила, что политик стал чувствовать себя намного хуже.