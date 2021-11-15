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Грузинская оппозиция частично перекроет движение транспорта в Тбилиси

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Мелия: Ненасильственное протестное движение будет становиться острее с каждым днем
Мелия: Ненасильственное протестное движение будет становиться острее с каждым днем
Фото: EPA

15 ноября с 15.00 до 17.00 в Тбилиси будет перекрыто движение транспорта на двух набережных.

Об этом в Facebook написал Ника Мелия, лидер оппозиционной партии "Единое национальное движение", которая требует перевода экс-президента Грузии Михаила Саакашвили из тюремной больницы в гражданскую клинику.

"Я понимаю, что это создаст некоторый дискомфорт гражданам, но это сильный предупреждающий сигнал для режима, что ненасильственное протестное движение будет становиться острее с каждым днем! Нет времени сидеть дома, если хотим избежать катастрофы в стране", – отметил Мелия.

https://www.facebook.com/nick.melia.165/posts/10165618440410167

Портал "Новости-Грузия" отмечает, что набережные, которые планирует перекрыть оппозиция, являются главными транспортными магистралями Тбилиси.

Позже Мелия написал в Facebook, что, если власти Грузии не переведут Саакашвили в гражданскую больницу, оппозиция перейдет к более жестким формам протеста.

"То, что Михаил Саакашвили до сих пор не находится в гражданской больнице – для этого нет никаких оснований, кроме бесчеловечного обращения с ним со стороны режима", – добавил оппозиционер.

https://www.facebook.com/nick.melia.165/posts/10165619237485167

Саакашвили голодает в грузинской тюрьме уже 45 дней. Его возлюбленная, нардеп от "Слуги народа" Елизавета Ясько 13 ноября заявила, что политик стал чувствовать себя намного хуже.

Контекст:

В 2004–2013 годах Саакашвили занимал пост президента Грузии два срока подряд. Вскоре после ухода с поста президента он покинул страну.

В 2015–2016 годах Саакашвили возглавлял Одесскую облгосадминистрацию. Он получил украинское гражданство в мае 2015 года, а в июле 2017-го потерял его. В мае 2019 года президент Украины Владимир Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство. С июня 2020 года Саакашвили находится в должности главы Исполнительного комитета реформ Украины.

В Грузии Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы за помилование бывших сотрудников МВД, осужденных за убийство сотрудника "Объединенного банка Грузии" Сандро Гиргвлиани. Еще шесть лет он получил по делу об избиении политика Валерия Гелашвили. В отношении Саакашвили в Грузии расследуют еще несколько дел, в том числе о разгоне акции протеста в ноябре 2007 года.

В сентябре 2021 года Саакашвили рассказал о намерении приехать в Грузию 2 октября, в день местных выборов. Утром 1 октября политик сообщил о возвращении в страну. В тот же день Саакашвили был задержан и арестован. Он объявил голодовку.

11 ноября Специальная пенитенциарная служба Грузии обнародовала видеокадры привоза Саакашвили в тюремную больницу в Тбилиси. На кадрах видно, что Саакашвили сопротивляется, его силой тащат несколько охранников. Видеозапись свидетельствует о факте пыток и жестокого обращения с экс-президентом Грузии, заявила украинский омбудсмен Людмила Денисова.

Саакашвили 11 ноября заявил, что готов прекратить голодовку, если его переведут в гражданскую многопрофильную больницу.

Теги: Грузия, оппозиция, Михаил Саакашвили, больница, Тбилиси, голодовка, Единое национальное движение, задержание Саакашвили в Грузии
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