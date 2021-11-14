Консилиуму врачей отказали в посещении Саакашвили. Главврач тюремной больницы попросила "воздержаться от драматизации"

1 октября Саакашвили вернулся в Грузию, в тот же день его арестовали Фото: EPA

"Повод, названный тюремной администрацией, – "нерабочие часы". И это в то время, как здоровье Михаила стремительно ухудшилось за прошедшие сутки, что требует немедленного перевода в реанимацию и частную больницу, о чем заявил врач Николоз Кипшидзе", – отметила нардеп.

Она назвала случившееся цинизмом и беспределом.

Главный врач больницы при тюрьме №18 в Глдани Манана Элефтерова 14 ноября заявила, что Саакашвили получает все прописанные ему лекарства. По ее словам, жизни политика ничто не угрожает. Заявление Элефтеровой опубликовали в Facebook на странице пенитенциарной службы Грузии.

"Как врач я прошу своих коллег воздержаться от драматизации ситуации в интересах пациентов", – сказала она.

О том, что у тюрьмы в Глдани собирается консилиум медиков, нардеп от "Слуги народа" сообщила сегодня вечером.

Саакашвили голодает уже 45 дней. Ясько 13 ноября заявила, что политик стал чувствовать себя намного хуже.