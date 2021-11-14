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В Тбилиси собирается консилиум врачей, они планируют зайти к Саакашвили – Ясько

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Ясько: Очень ждем точной информации о его состоянии
Ясько: Очень ждем точной информации о его состоянии
Фото: Ліза Ясько / Facebook

В Тбилиси у тюрьмы в поселке Глдани, где находится экс-президент Грузии, глава Исполкома реформ Украины Михаил Саакашвили, собирается консилиум медиков.

Об этом 14 ноября в Facebook написала его возлюбленная, нардеп от "Слуги народа" Елизавета Ясько.

"Прямо сейчас собирается консилиум врачей возле тюрьмы в Глдани, чтобы зайти к Михаилу! Очень ждем точной информации о его состоянии, необходимости медицинских действий и перевода его в частную больницу с соответствующей медицинской аппаратурой", – сообщила она.

https://www.facebook.com/lisayasko.ukraine/posts/394070619130592

Экс-президент Грузии голодает уже 45 дней. Ясько 13 ноября сообщила, что политик стал чувствовать себя намного хуже.

Контекст:

В 2004–2013 годах Саакашвили занимал пост президента Грузии два срока подряд. Вскоре после ухода с поста президента он покинул страну.

В 2015–2016 годах Саакашвили возглавлял Одесскую облгосадминистрацию. Он получил украинское гражданство в мае 2015 года, а в июле 2017-го потерял его. В мае 2019 года президент Украины Владимир Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство. С июня 2020 года Саакашвили находится в должности главы Исполнительного комитета реформ Украины.

В Грузии Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы за помилование бывших сотрудников МВД, осужденных за убийство сотрудника "Объединенного банка Грузии" Сандро Гиргвлиани. Еще шесть лет он получил по делу об избиении политика Валерия Гелашвили. В отношении Саакашвили в Грузии расследуют еще несколько дел, в том числе о разгоне акции протеста в ноябре 2007 года.

В сентябре 2021 года Саакашвили рассказал о намерении приехать в Грузию 2 октября, в день местных выборов. Утром 1 октября политик сообщил о возвращении в страну. В тот же день Саакашвили был задержан и арестован. Он объявил голодовку.

11 ноября Специальная пенитенциарная служба Грузии обнародовала видеокадры привоза Саакашвили в тюремную больницу в Тбилиси. На кадрах видно, что Саакашвили сопротивляется, его силой тащат несколько охранников. Видеозапись свидетельствует о факте пыток и жестокого обращения с экс-президентом Грузии, заявила украинский омбудсмен Людмила Денисова.

Саакашвили 11 ноября заявил, что готов прекратить голодовку, если его переведут в гражданскую многопрофильную больницу.

Теги: Грузия, Михаил Саакашвили, тюрьма, Тбилиси, голодовка, медики, Елизавета Ясько, задержание Саакашвили в Грузии
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